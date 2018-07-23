Озиль ушел из сборной Германии из-за фото с Эрдоганом

Копірайт зображення Getty Images Image caption Месут Озиль и Реджеп Эрдоган

Немецкий футболист турецкого происхождения Месут Озиль, выступающий за лондонский "Арсенал", объявил о завершении карьеры в национальной сборной. Поводом для такого решения стала встреча Озиля с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

О своем решении Озиль объявил в "Твиттере". В трех записях он раскритиковал немецкую прессу, которая, по словам футболиста, ругает его только лишь за то, что он турок по происхождению.

"Я немец, когда мы выигрываем, но иммиграт, когда терпим поражения", - написал чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии. По словам Озиля, его до сих пор не принимают как своего в немецком обществе и забывают его заслуги.

Озиль отметил, что критика в его адрес в связи с фотографиями с Реджепом Эрдоганом абсолютно необоснована. По словам футболиста, некоторые немецкие издания используют его фотографии с Эрдоганом как "ультраправую пропаганду", хотя сам он никакого отношения к политике не имеет.

"Для меня фотография с Эрдоганом - это просто дань уважения к наивысшему посту в стране моей семьи", - написал Озиль. Он отметил, что мать учила его уважать свои корни и не забывать, откуда его семья родом. "У меня два сердца: одно немецкое, другое турецкое", - сказал Озиль и отметил, что ему все равно, кто именно сейчас президент Турции; важно, что это президент страны, откуда родом его семья.

По словам футболиста, он столкнулся с расистскими оскорблениями как со стороны политиков, так и со стороны простых болельщиков в Германии. В связи с этим он прнинял решение больше не надевать майку своей национальной сборной и не выступать за Германию.

Встреча с Эрдоганом

Месут Озиль сфотографировался вместе с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Лондоне во время благотворительного мероприятия 13 мая 2018 года. Футболиста раскритиковала за снимок не только немецкая пресса, но и местная футбольная ассоциация, поскольку Эрдоган, как заявил руководитель организации Рейнхарт Гриндел, не разделяет ценности, за которые она борется.

Встреча с турецким президентом состоялась незадолго до начала чемпионата мира по футболу в России и более чем за месяц до президентских выборов в Турции. Эрдоган на них одержал победу.

До настоящего времени Озиль никак не комментировал снимок с Эрдоганом. Уже после публикации этого снимка он принял участие в чемпионате мира по футболу в России и вышел на поле в двух матчах. Всего сборная Германии провела три встречи и не смогла пробиться в финальную часть турнира.

Озиль играет на позиции атакующего полузащитника и считается одним из ключевых футболистов "Арсенала".

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