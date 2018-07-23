За что украинских музыкантов в Греции приговорили к 180 годам тюрьмы?

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Украинского музыканта группы Familia Perkalaba Сергея Шваюка и украинца Петра Литвинчука обвинили в перевозке нелегальных мигрантов из Турции в Грецию. Их приговорили к 180 годам тюрьмы. Об этом сообщает издание "Следство. Инфо".

Заместитель директора Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич в комментарии "Украинской правде" отметил, что по информации консула, который присутствовал на судебном заседании, адвокат готовит апелляцию на решение суда.

Кирилич подчеркнул, что максимальное наказание за такое правонарушение - 25 лет.

Продюсер Familia Perkalaba Олег "Мох" Гнатив в связи с этим обратился к украинцам со своей странице в Facebook, чтобы они "пожелали пацанам Воли".

Греческий суд определил, что Литвинчук и Шваюк нарушили несколько греческих законов: незаконное пересечение границ страны ЕС, создание опасности для жизни людей из-за перегрузки яхты и отсутствия спасательных средств. Также сообщалось, что у украинцев не было документов на управление яхтой.

Что за судно?

Как пишет издание "Следствие. Инфо", на борту судна находились 63 нелегальных мигранта. По греческому законодательству, за одного мигранта дают 10-15 лет заключения.

Ранее родные задержанных уверяли: Сергей и Петр нашли в Турции законную работу помощников капитана на прогулочной яхте. Уже там вооруженные люди угрожали им физической расправой и заставили их перевозить на яхте мигрантов.

"Когда их задержала береговая охрана Греции, они некоторое время не знали, в чем их обвиняют. Здесь и они пострадали, поскольку их заставили управлять этой яхтой", - сообщила переводчик прокуратуры города Пирей Лидия Костив.

По ее словам, во время задержания у двух украинцев не было документов на управление яхтой.

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