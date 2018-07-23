Киев затопил ливень: фото и реакция соцсетей

Копірайт зображення Марина Заєць Image caption Метро "Левобережная" после ливня в Киеве в понедельник

Ливень, который прошел в Киеве в понедельник, привел к затоплениям в некоторых районах Киева, в частности, возле метро "Левобережная".

Пользователи соцсетей возмущаются и публикуют в соцсетях видео и фото непогоды.

На фотографиях видно, что вода полностью залилала проезжую часть и частично пешеходные тротуары.

"Транспорт никуда не едет, люди плывут", - пишет в Facebook пользователь Анатолий Засоба.

"Левобережная особенно прекрасна в это время года! Спасибо Евровидению 2017 за новые бордюры, а также ливни и стоки, которые все так же не работают", - иронизирует пользовательница Марина Заец.

"Мэр Кличко, а может и сюда поставить лестницу, такую как на Пейзажной и на Воздвиженке?", - возмущается в своем Facebook журналист Михаил Ткач.

Копірайт зображення Марина Заєць

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