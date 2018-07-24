От пожаров в Греции погибли 20 человек

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По меньшей мере 20 человек погибли в результате мощных лесных пожаров в Греции, сообщает местная власть.

Кроме того, пропали десять туристов, которые пытались спастись от огня на лодке. Ведутся поиски.

Пожары бушуют вблизи Афин.

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Большинство жертв оказались в огненном кольце на морском курорте Мати, что в 40 км к северо-востоку от Афин - они погибли либо в домах, либо в машинах.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Пожары вспыхнули из-за жары

Более сотни людей доставлены в больницы, 11 из них - в тяжелом состоянии. Среди пострадавших - 16 детей.

Люди, спасаясь от огня, бежали к морю.

"Хорошо, что море было рядом, и мы бежали к нему, потому что пламя преследовало нас всю дорогу к воде. Нам обожгло спины и мы нырнули в воду... Я сказал: Боже, мы должны бежать, чтобы спастись", - рассказал один из жителей курорта Мати Костас Лаганос.

Пожары в Греции вспыхнули из-за жары и засухи.

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Страна уже обратилась за международной помощью для борьбы с огнем - греки просят помочь с пожарными самолетами, вертолетами и другой техникой. Германия, Польша и Франция уже прислали свою помощь.

Однако сухая и жаркая погода в регионе сохраняется и сотни пожарных спешат локализовать пожары.

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