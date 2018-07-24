В FEMEN говорят о самоубийстве Оксаны Шачко
Бывшая активистка FEMEN Оксана Шачко покончила с собой в Париже, где жила в последнее время, утверждают основательницы движения.
Об этом BBC News Украина рассказали основательница движения FEMEN Александра Шевченко и активистка Инна Шевченко.
Сначала новость сообщил Telegram канал Paris Burns. Утром BBC News Украина связалась с активисткой FEMEN Анной Гуцол, но она на тот момент подтвердить эту информацию не смогла.
"Впервые от вас слышу", - сказала Гуцол.
Впоследствии прокомментировала данные о самоубийстве Инна Шевченко. "К великому сожалению, информацию подтверждаю", - сказала она ВВС News Украина.
Сообщение о самоубийстве подтвердила ВВС News Украина также Александра Шевченко, которая, как и Оксана Шачко, в последние годы живет во Франции.
По ее словам, тело Шачко нашли в понедельник, 23 июля, в ее квартире в Париже.
"Точная дата смерти еще неизвестна. Это выявит экспертиза. Но в последний раз живой ее видели в пятницу вечером", - сообщила Шевченко.
Г-жа Шевченко также рассказала, что Оксана Шачко оставила предсмертную записку на английском языке с надписью "Вы все - фейк".
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Оксана Шачко вместе с Александрой Шевченко и Анной Гуцол основала движение FEMEN в апреле 2008 года.
Движение известно своими полуобнаженными акциями против дискриминации и сексуальной эксплуатации женщин в Украине, а затем и в мире.
После нескольких нападений на участниц движения в 2013 году, они уехали во Францию. Оксана Шачко получила там политическое убежище и с тех пор жила в Париже и занималась живописью.