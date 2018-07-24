Новый 3D-сканер в аэропортах может упростить жизнь пассажирам

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В лондонском аэропорту Хитроу начали тестировать технологию, которая в ближайшем будущем может серьезно упростить правила провоза багажа по всему миру.

Благодаря специальным сканерам пассажирам не придется вынимать жидкости из ручного багажа.

Досмотр со всех сторон

В рамках эксперимента в Хитроу установили 3D-сканеры, которые работают по принципу компьютерного томографа.

Их лучи позволяют получить точное изображение содержимого ручной клади и рассмотреть объекты с любого угла. Кроме того, сканеры способны выявить спрятанные в багаже ​​взрывчатые вещества.

Эта технология уже много лет применяется медиками, чтобы получать изображения внутренних органов. Ее также используют в аэропортах для досмотра чемоданов, которые перевозят в багажном отсеке.

"В случае успешных тестов в будущем пассажирам не придется доставать предметы из багажа для досмотра", - говорится в заявлении министерства транспорта Великобритании.

Сейчас при досмотре в аэропортах пассажиры обязаны предъявлять ноутбуки, а также вынимать жидкости, провоз которых ограничивают.

Эксперимент продлится в течение нескольких месяцев.

Аналогичные сканеры установили и начали тестировать в нью-йоркском аэропорту им. Кеннеди, а также в аэропортах Женевы и Амстердама.

Во время тестов некоторые пассажиры смогут не распаковывать сумки при проверках. Правда, сотрудники служб безопасности в любой момент могут потребовать продемонстрировать содержимое багажа.

Провоз жидкостей

Копірайт зображення Photofusion Image caption Сейчас многие пассажиры вынуждены подолгу задерживаться в зоне проверки безопасности, вынимая жидкости из чемоданов

Некоторые эксперты считают, что технология сможет упростить правила провоза жидкостей.

Действующие правила были установлены в 2006 году на всей территории ЕС и распространились на другие страны.

По ним, емкости не могут превышать объем в 100 мл, при этом все они должны быть упакованы в прозрачный пакет объемом не более одного литра.

Запрет был введен после того, как в августе 2006 года британские спецслужбы объявили, что им удалось предотвратить серию терактов на борту десяти самолетов трансатлантических авиалиний, которые вылетали из Хитроу.

Террористы собирались взорвать лайнеры в воздухе при помощи жидкой взрывчатки, компоненты которой они планировали пронести на борт под видом напитков.

Сканеры, которые начали тестировать службы безопасности, могут привести к полной отмене таких ограничений, заявил в интервью Sunday Times Филипп Баум, редактор журнала Aviation Security: "Это - конец запрета на провоз жидкостей, такое решение назрело уже давно".

Представители Еврокомиссии еще пять лет назад заявляли, что ограничения на перевозку багажа могут быть сняты благодаря новым технологиям досмотра пассажиров.

Из-за ограничений процедуры проверки в аэропортах серьезно удлинились.

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