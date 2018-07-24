Греция: погибших в пожарах может быть полсотни

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По меньшей мере 50 человек могли погибнуть в результате мощных пожаров вблизи Афин в Греции.

"Красный крест" сообщает о том, что во дворе одной из вилл на морском курорте Мати обнаружили 26 тел погибших.

До этого сообщалось о 24 жертвах огня.

Кроме того, пропали десять туристов, которые пытались спастись от огня на лодке. Ведутся поиски.

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Спасатели вывозят уцелевших людей лодками и вертолетами.

В больницы попали около 200 пострадавших, часть из них - в тяжелом состоянии.

Во вторник утром представитель Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич сообщил, что, по предварительным данным, украинцы в результате пожаров не пострадали.

Вблизи Афин

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Пожары бушуют вблизи Афин.

Большинство жертв оказались в огненном кольце на морском курорте Мати, что в 40 км к северо-востоку от Афин - они погибли либо в домах, либо в машинах.

Люди, спасаясь от огня, бежали к морю.

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"Хорошо, что море было рядом, и мы бежали к нему, потому что пламя преследовало нас всю дорогу к воде. Нам обожгло спины и мы нырнули в воду... Я сказал: Боже, мы должны бежать, чтобы спастись", - рассказал один из жителей курорта Мати Костас Лаганос.

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Пожары в Греции вспыхнули из-за жары и засухи.

Страна уже обратилась за международной помощью для борьбы с огнем - греки просят помочь с пожарными самолетами, вертолетами и другой техникой. Германия, Польша и Франция уже прислали свою помощь.

Однако сухая и жаркая погода в регионе сохраняется и сотни пожарных спешат локализовать пожары.

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