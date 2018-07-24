В Лаосе сотни людей пропали без вести после прорыва дамбы
- 24 июля 2018
- Share this with Facebook
- Share this with Twitter
- Share this with ВКонтакте
- Share this with Одноклассники
- Share this with Facebook
- Share this with Twitter
- Share this with ВКонтакте
- Share this with Одноклассники
-
Поделиться
Share this withВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
-
MessengerShare this with Messenger
-
MessengerShare this with Messenger
-
-
Google+Share this with Google+
-
ВКонтактеShare this with ВКонтакте
-
LiveJournalShare this with LiveJournal
-
Мой мирShare this with Мой мир
-
ОдноклассникиShare this with Одноклассники
-
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне
Сотни людей считаются пропавшими без вести после прорыва дамбы на юго-востоке Лаоса. Об этом сообщают государственные СМИ страны.
Также есть данные о погибших, однако точное количество пока неизвестно.
По информации СМИ, катастрофа произошла в провинции Аттапы, где вода прорвала гидроэлектрическую дамбу и поток хлынул через шесть окрестных сел.
Более 6,6 тыс. человек потеряли жилье, добавляют местные агентства.
О причинах аварии на дамбе не сообщается.