В Лаосе сотни людей пропали без вести после прорыва дамбы

Сотни людей считаются пропавшими без вести после прорыва дамбы на юго-востоке Лаоса. Об этом сообщают государственные СМИ страны.

Также есть данные о погибших, однако точное количество пока неизвестно.

По информации СМИ, катастрофа произошла в провинции Аттапы, где вода прорвала гидроэлектрическую дамбу и поток хлынул через шесть окрестных сел.

Более 6,6 тыс. человек потеряли жилье, добавляют местные агентства.

О причинах аварии на дамбе не сообщается.

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