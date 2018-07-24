Повара с дизентерией: новые подробности отравления в лагере на Донбассе

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Проверка в детском лагере "Ястребок" (филиал "Орленок") Лиманского района Донецкой области обнаружила, что носителями дизентерии были два работника кухни.

Об этом сообщила в своем Facebook уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"У одного из сотрудников кухни был понос, он обращался к врачу, но продолжал работать на кухне. Второй просто был носителем вируса, симптомов болезни у него не было", - привела Денисова слова эпидемиолога.

По словам омбудсмена, всего в лагере отравились 94 человека. Из них 79 - дети до 17 лет, десять - дети в возрасте от 17 до 18 лет и пятеро взрослых.

Дизентерию подтвердили у 67 больных. В том числе у 57 детей до 17 лет, 7 детей от 17 до 18 лет, а также у двух взрослых.

Вопиющие нарушения

О массовом отравлении в лагере стало известно 16 июля. В заведении находилось 134 ребенка, из них 60 были госпитализированы. Другие дети также жаловались на плохое самочувствие, повышение температуры и тошноту.

Сначала у детей подозревали сальмонеллез и острый гастроэнтероколит.

Уже по предварительным результатам проверки 18 июля лагерь решили закрыть, поскольку обнаружили многочисленные нарушения.

По сообщению главного управления Госслужбы по вопросам безопасности пищевых продуктов Донецкой области, на пищеблок допустили работника с признаками дисфункции кишечника, а детей кормили блюдами, не включенные в рекомендованное меню.

Работники неудовлетворительно вели учет пищевых продуктов, хранили продукты без стикеров с датами приготовления блюд и не соблюдали правила личной гигиены - не пользовались мылом, антисептиком, полотенцами для рук.

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