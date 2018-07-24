Wizzair и Ryanair объединились в борьбе с французскими диспетчерами

Копірайт зображення Getty Images Image caption Компании настаивают, что диспетчеры нарушают законы ЕС, когда не позволяют летать в авиапространстве Франции во время забастовок

Крупнейшие европейские лоукост-авиалинии подали жалобу на Францию в Европейскую комиссию из-за постоянных забастовок местных диспетчеров.

Жалоба была подана от имени четырех авиакомпаний - Ryanair, Wizzair, Iberia и IAG.

Они обвиняют Францию ​​в том, что забастовки ее диспетчерских служб нарушают право на свободное передвижение.

Французские диспетчеры провели в этом году серию забастовок против правительственных реформ.

В сообщении жалобщиков указывается, что компании не ставят под сомнение право на забастовки, но считают, что Франция нарушает законодательство ЕС, исключая перелеты над своей территорией во время таких акций.

Они считают, что пассажиры рейсов, которые вынуждены лететь в обход Франции, лишены базового права свободно путешествовать между странами-членами ЕС.

Wizzair уже давно работает в Украине, а Ryanair планирует начать полеты из Киева и Львова этой осенью.

Большие расходы

В авиакомпаниях указывают, что забастовки диспетчеров заставляют их облетать воздушное пространство Франции, что существенно увеличивает расход топлива и стоимость перелетов.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Заход компании Ryanair в Украину сопровождался спорами

Для лоукостов, которые максимально оптимизируют расходы, это является существенной проблемой.

К примеру, компания Easyjet утверждает, что годовые расходы компании из-за французских забастовок вырастут на 3%.

В этом месяце компания Ryanair заявила, что в мае 2018 года отменяла 1100 рейсов как из-за подобных забастовок во Франции, так и из-за сокращения собственного персонала в Великобритании, Германии и Франции.

Четыре авиакомпании указывают, что в этом году количество протестов представителей авиадиспетчерских служб выросло на 300% по сравнению с 2017 годом.

Также там напоминают, что в прошлом месяце французский Сенат подтвердил, что Франция несет ответственность за 33% задержек авиарейсов в Европе.

"Когда такие забастовки проходят в Греции или Италии, авиаперелеты над их территорией осуществляются в обычном режиме. Почему Франция не поступает так же?" - пожаловался исполнительный директор Ryanair Майкл О'Лири.

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