На Букера впервые номинирован графический роман

Копірайт зображення ALEX BLISS Image caption Графический роман "Сабрина" Ника Дрнасо

В Великобритании объявили список номинантов на самую престижную британскую книжную награду - Букеровскую премию (Man Booker Prize). В "длинный список" вошли 13 книг.

Впервые в лонг-лист попал графический роман - "Сабрина" Ника Дрнасо.

Роман рассказывает историю девушки, которая исчезла, но оставила видеокассету с подсказками.

29-летний американец Ник Дрнасо уже получил награду LA Times за свой первый графический роман "Беверли".

"Учитывая переменчивую форму художественной литературы, то, когда в лонг-лист Букеровской премии войдет графический роман, было лишь вопросом времени", - отметили судьи конкурса.

Среди номинантов Man Booker Prize - шесть авторов из Великобритании, трое из США, двое из Ирландии и двое из Канады.

В список вошла книга "Свет войны" Майкла Ондатже - автора известного романа "Английский пациент".

Две недели назад "Английский пациент" получил "Золотого Букера" как лучший роман за последние 50 лет.

Копірайт зображення PA Image caption Майкл Ондатже - один из номинантов этого года

В этом году лонг-лист выбирали из 171 претендента. Это самое большое количество книг, выдвинутых на награду за всю ее историю.

Короткий список из шести номинантов объявят 20 сентября, а победителя, который получит 50 тыс. фунтов стерлингов, назовут 16 октября.

Литературную награду, которая считается одной из самых престижных в мире, присуждают с 1969 года.

Ранее приз мог получить автор, который был гражданином одной из стран Содружества наций, Ирландии и Зимбабве, за роман, написанный на английском языке.

В 2013 году правила конкурса изменили, чтобы предоставить возможность номинировать авторов из любых стран, если их книга написана на английском языке и издана в Великобритании и Ирландии.

Длинный список премии 2018:

Копірайт зображення SOPHIE DAVIDSON / SERPENT'S TAIL / JONNY DAVIES Image caption Софи Макинтош, Эси Эдугян и Салли Руни

Белинда Бауэр (Великобритания) - "Срыв" (Snap).

Анна Бернс (Великобритания) - "Молочник" (Milkman).

Ник Дрнасо (США) - "Сабрина" (Sabrina).

Эси Эдугян (Канада) - "Вашингтон Блэк" (Washington Black).

Гай Гунаратне (Великобритания) - "В нашем безумном и яростном городе" (In Our Mad And Furious City).

Дейзи Джонсон (Великобритания) - "Все, что ниже" (Everything Under).

Рейчел Кушнер (США) - "Комната Марса" (The Mars Room).

Софи Макинтош (Великобритания) - "Лекарство из воды" (The Water Cure).

Майкл Ондатже (Канада) - "Свет войны" (Warlight).

Ричард Пауэрс (США) - "Верхний ярус" (The Overstory).

Робин Робертсон (Великобритания) - "Длинный кадр" (The Long Take).

Салли Руни (Ирландия) - "Нормальные люди" (Normal People).

Донал Райан (Ирландия) - "Из мелкого и спокойного моря" (From A Low And Quiet Sea).

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