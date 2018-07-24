На Букера впервые номинирован графический роман
В Великобритании объявили список номинантов на самую престижную британскую книжную награду - Букеровскую премию (Man Booker Prize). В "длинный список" вошли 13 книг.
Впервые в лонг-лист попал графический роман - "Сабрина" Ника Дрнасо.
Роман рассказывает историю девушки, которая исчезла, но оставила видеокассету с подсказками.
29-летний американец Ник Дрнасо уже получил награду LA Times за свой первый графический роман "Беверли".
"Учитывая переменчивую форму художественной литературы, то, когда в лонг-лист Букеровской премии войдет графический роман, было лишь вопросом времени", - отметили судьи конкурса.
Среди номинантов Man Booker Prize - шесть авторов из Великобритании, трое из США, двое из Ирландии и двое из Канады.
В список вошла книга "Свет войны" Майкла Ондатже - автора известного романа "Английский пациент".
Две недели назад "Английский пациент" получил "Золотого Букера" как лучший роман за последние 50 лет.
В этом году лонг-лист выбирали из 171 претендента. Это самое большое количество книг, выдвинутых на награду за всю ее историю.
Короткий список из шести номинантов объявят 20 сентября, а победителя, который получит 50 тыс. фунтов стерлингов, назовут 16 октября.
Литературную награду, которая считается одной из самых престижных в мире, присуждают с 1969 года.
Ранее приз мог получить автор, который был гражданином одной из стран Содружества наций, Ирландии и Зимбабве, за роман, написанный на английском языке.
В 2013 году правила конкурса изменили, чтобы предоставить возможность номинировать авторов из любых стран, если их книга написана на английском языке и издана в Великобритании и Ирландии.
Длинный список премии 2018:
- Белинда Бауэр (Великобритания) - "Срыв" (Snap).
- Анна Бернс (Великобритания) - "Молочник" (Milkman).
- Ник Дрнасо (США) - "Сабрина" (Sabrina).
- Эси Эдугян (Канада) - "Вашингтон Блэк" (Washington Black).
- Гай Гунаратне (Великобритания) - "В нашем безумном и яростном городе" (In Our Mad And Furious City).
- Дейзи Джонсон (Великобритания) - "Все, что ниже" (Everything Under).
- Рейчел Кушнер (США) - "Комната Марса" (The Mars Room).
- Софи Макинтош (Великобритания) - "Лекарство из воды" (The Water Cure).
- Майкл Ондатже (Канада) - "Свет войны" (Warlight).
- Ричард Пауэрс (США) - "Верхний ярус" (The Overstory).
- Робин Робертсон (Великобритания) - "Длинный кадр" (The Long Take).
- Салли Руни (Ирландия) - "Нормальные люди" (Normal People).
- Донал Райан (Ирландия) - "Из мелкого и спокойного моря" (From A Low And Quiet Sea).