В британском городе запретят попрошайничать у банкоматов

Копірайт зображення Getty Images Image caption Новые правила вступят в силу осенью

В Южном Уэльсе запретят "агрессивно попрошайничать" рядом с банкоматами.

Власти города Ньюпорт согласовали новые правила общественного порядка, которые вступят в силу с ноября.

Консерваторы из городского совета сначала пытались запретить просить милостыню в центре города.

Однако такую ​​идею отклонили после того, как глава города назвала ее жестокой.

"Если кто-то просит денег - это не жест агрессии, а призыв к сочувствию", - сказала Дебби Уилкокс на заседании совета.

По мнению члена совета от консервативной партии Девида Фоуэзера, попытка заменить полный запрет ограничением на попрошайничество в радиусе 10 метров от банкоматов и паркоматов вряд ли сработает.

Бывший мэр также призвал городской совет поддержать "испуганных горожан", которые избегают центра города.

В то же время правозащитные организации предостерегают о возможных юридических проблемах, поскольку такие меры нарушают права человека.

Новый приказ о защите публичного пространства будет работать до 2021 года, он также регулирует распитие алкоголя в общественных местах и правила выгула собак.

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