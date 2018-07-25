Разрушительные пожары Греции: спасатели ищут уцелевших

Ваше устройство не поддерживает воспроизведение Лесные пожары в Греции: как спасаются от огня жители и туристы

В самых разрушительных за последнее десятилетие лесных пожарах на юго-востоке Греции погибли десятки людей. По последним данным, стихийное бедствие унесло жизни 74 человек.

Многие из погибших не смогли покинуть деревню Мати в 40 км к северо-востоку от Афин. Они погибли, задохнувшись дымом, в своих домах и автомобилях. Эта деревня в районе Рафина популярна среди туристов.

Сила ветра достигает 100 км/ч, и огонь распространяется с большой скоростью.

Сотни пожарных борются с огнем, спасатели на лодках и вертолетах эвакуируют жителей из охваченных пожарами районов. Некоторые жители пригородов Афин на всякий случай покинули свои дома.

По информации Красного Креста, во дворе одной из вилл в приморской деревне Мати, находящейся в эпицентре природного бедствия, были найдены тела 26 взрослых и детей.

Погибшие, судя по всему, обнимали друг друга в момент смерти. Тела находились всего в нескольких метрах от моря.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Греческие власти обратились за международной помощью

Тем, кому удалось добежать до мелководья на побережье, говорят, что пламя надвигалось, как будто по ним стреляли из огнеметов.

"Мы побежали к морю, гонимые огнем. Наши спины почти уже горели, когда мы нырнули в воду", - рассказал Рейтер один из выживших Костас Лаганос.

"Это было похоже на Помпеи", - говорит пострадавший.

Мати расположена в районе Рафина, популярном среди греческих туристов. Летом сюда приезжают пенсионеры и дети.

Многие дороги и другие возможные пути эвакуации были заблокированы огнем. В соцсетях уже появились видеозаписи людей в автомобилях, пытающихся проехать через густой дым.

Копірайт зображення EPA Image caption Жители охваченных огнем районов пытаются покинуть зону бедствия

Один из выживших Никос Ставринидис в интервью ABC рассказывал, как ощущался жар от огня в машине, и это несмотря на кондиционер.

"Мы ехали по дороге в сторону клубов дыма, и вдруг языки пламени появились прямо рядом с машиной. Все дома на холме вдоль дороги были полностью сожжены". - говорит он.

"Мы делаем все, что в человеческих силах, чтобы взять ситуацию под контроль", - сказал журналистам премьер-министр Греции Алексис Ципрас, добавив, что в стране мобилизованы все экстренные службы.

Политик отменил намеченный визит в Боснию, чтобы координировать борьбу со стихией. В регионе Аттика на юге Греции, к которому относятся и Афины, объявлено чрезвычайное положение, по всей стране объявили трехдневный траур.

"Сегодня Греция скорбит", - сказал Ципрас.

Копірайт зображення AFP Image caption Огнем охвачена деревня Кинета, расположенная в 56 км к западу от Афин

Костас Кукумакас, журналист. Мати, Греция

В восточной части Аттики настоящий ад. Сотни домов и автомобилией сожжены. Я добрался до места, где, по словам полиции, погибли множество людей.

Все было в клубах дыма и в тумане. Вокруг стоял ужасный запах.

Большинство из погибших были туристами, которые пытались найти какое-то укрытие.

Я своими глазами видел языки пламени на деревьях и столбах линии электроснабжения. Вскоре после этого полиция закрыла доступ в это район для всех кроме спасателей.

Больше всего погибших обнаружено в Мати - деревне, расположенной в 40 км к северо-востоку от Афин. Деревня была отрезана от дорог стеной огня; те, кто пытался выехать из зоны бедствия, сгорели в машинах, те, кто остался, были настигнуты огнем у себя дома.

Более 170 человек получили различные травмы. Среди пострадавших - по меньшей мере 16 детей.

В соцсетях появилось видео, запечатлевшее обгоревшие дома, клубы дыма в оранжевом небе и людей, пытающихся спастись от огня.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Жители попавших в зону пожара населенных пунктов могут лишь наблюдать за тем, как горят их дома

Нынешние лесные пожары в Греции - самые сильные с 2007 года. Тогда на юге Пелопонесского полуострова погибли десятки человек.

Правительство Греции обратилось к другим европейским странам с просьбой помочь с пожарными и вертолетами.

Несколько стран, в том числе Италия, Польша и Франция, направили в Грецию пожарную авиацию, машины и пожарных.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Греция обратилась к другим странам Евросоюза за помощью

Температура воздуха в Греции в ближайшие дни вновь поднимется, и у греческих властей остается все меньше времени, чтобы остановить распространение пожаров.

Причины пожаров пока неизвестны. Прокуроры Верховного суда начали расследование. Некоторые представители властей не исключили, что пожары были вызваны поджогами.

По словам представителя правительства Димитриса Цанакопулоса, лесные пожары начались одновременно в трех местах неподалеку от Афин.

Афины обратились к США с просьбой предоставить им беспилотники, чтобы отслеживать "подозрительные передвижения", добавил Цанакопулос.

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