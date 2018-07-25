Певица Деми Ловато попала в больницу из-за передозировки - СМИ
25-летняя поп-исполнительница Деми Ловато попала в больнице в Лос-Анджелесе, предположительно после передозировки наркотиками, сообщают американские СМИ. Представители певицы сообщили, что сейчас она находится рядом с семьей, а информация СМИ "не совсем верна".
Как написал в "Твиттере" агент певицы, сейчас она "в сознании и находится рядом с семьей". Подтверждать или опровергать сообщения о госпитализации агент не стал, ограничившись фразой о том, что для Ловато "самое важное сейчас - выздороветь".
Представитель Ловато также заявил, что часть информации, которую сообщают СМИ, не верна. Какая именно это часть, он не сказал.
Сайт TMZ, первый сообщивший о госпитализации Ловато, во вторник вечером написал, что певицу отвезли в больницу, перед этим дав ей препарат налоксон, антагонист опиоидных рецепторов, который применяется при передозировке опиатами, в первую очередь героином.
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Знаменитости - среди них певица Ариана Гранде, телеведущая и ЛГБТ-активистка Эллен Дедженерес - в Twitter желают Ловато как можно скорее поправиться. Популярность набирает хэштег #PrayforDemi (#молитесьзаДеми).
Борьба с зависимостью
Ловато многие годы борется с зависимостью от алкоголя и наркотиков - в марте прошлого года Ловато отметила шесть лет полной трезвости. В недавнем видео на YouTube певица призналась, что начала употреблять наркотики в 17 лет, когда впервые попробовала кокаин.
Однако в песне Sober, выпущенной в июне нынешнего года, певица, судя по всему, признается, что вновь стала употреблять психоактивные вещества.
"Мама, мне так жаль, но я больше не трезва", - поется в песне.
Представители самой Ловато пока не комментировали сообщения о ее госпитализации.
Деми Ловато пришла в шоу-бизнес ребенком, впервые появившись на телеэкране в шоу "Барни и его друзья", где она играла вместе с Селеной Гомес.
В 2008 году вышел первый альбом Ловато Don't Forget, который поднялся на 2-е место в чарте Billboard 200.
Говоря о наркотиках и алкоголе, Ловато связывала их употребление со своим отцом.
"В первый раз, когда я попробовала, я потеряла контроль. Мой отец был наркозависимым и алкоголиком. Наверное, я все время пыталась найти в этих вещах то же, что и он, потому что он, выбирая между ими и семьей, выбрал их", - говорила певица.