Нападение смертника в Сирии: десятки погибших

Копірайт зображення AFP Image caption В последние месяцы правительство Сирии отвоевало ряд территорий на юге Сирии

Нападение смертника на юге Сирии унесло жизни как минимум 38 человек, сообщили государственные СМИ страны и обозреватели.

Взрыв произошел в городе Сведиа, который контролирует правительство.

Группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за это нападение.

По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, ранения получили около 30 человек.

В последние месяцы правительство Сирии отвоевало ряд территорий на юге Сирии.

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