Нападение смертника в Сирии: десятки погибших
- 25 июля 2018
- Share this with Facebook
- Share this with Twitter
- Share this with ВКонтакте
- Share this with Одноклассники
- Share this with Facebook
- Share this with Twitter
- Share this with ВКонтакте
- Share this with Одноклассники
-
Поделиться
Share this withВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
-
MessengerShare this with Messenger
-
MessengerShare this with Messenger
-
-
Google+Share this with Google+
-
ВКонтактеShare this with ВКонтакте
-
LiveJournalShare this with LiveJournal
-
Мой мирShare this with Мой мир
-
ОдноклассникиShare this with Одноклассники
-
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне
Нападение смертника на юге Сирии унесло жизни как минимум 38 человек, сообщили государственные СМИ страны и обозреватели.
Взрыв произошел в городе Сведиа, который контролирует правительство.
Группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за это нападение.
По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, ранения получили около 30 человек.
В последние месяцы правительство Сирии отвоевало ряд территорий на юге Сирии.