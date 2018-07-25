Российские хакеры получили доступ к электростанциям США - СМИ

Копірайт зображення TOM KELLEY

Российские хакеры получили удаленный доступ к контрольным помещениям многих поставщиков электроэнергии в США, сообщает The Wall Street Journal.

Доступ к ним позволяет выключить сети, что приведет к отключению электроэнергии, рассказали американские чиновники.

Хакеры получили доступ, несмотря на то, что компьютеры командного центра не были непосредственно связаны с интернетом.

Эта атака была успешной, поскольку ее мишенью были меньшие фирмы, которые предоставляют коммунальные услуги вместе с другими службами.

Как хакеры поражают сети?

Следы группы, стоящей за атаками и известной как Dragonfly или Energetic Bear, ведут в Россию. На ее счету "сотни пораженных целей", сообщает американское Министерство внутренней безопасности (DHS). Атаки продолжаются, добавляют в ведомстве.

Похоже, что атаки хакеров были жестко нацелены на то, чтобы скомпрометировать корпоративные сети поставщиков.

Во время атак старшим сотрудникам отправляли электронные письма, или же их пытались привлечь к посещению поддельных или "взломанных" сайтов социальных сетей.

Как только группы получали доступ, они проводили детальную разведку, чтобы ознакомиться с тем, как работают установки и энергосистемы.

Копірайт зображення Reuters Image caption Хакеры дважды атаковали энергетические сети Украины

Министерство внутренней безопасности США приняло меры, чтобы предупредить поставщиков энергии, как только стало известно о проникновении, сообщает The Wall Street Journal.

Власти пошли на необычный шаг, публично заявив об атаках, чтобы увеличить осведомленность среди компаний, которые, возможно, еще не знают, что их "взломали".

"Они вторглись в наши сети, показывая, что они способны на ограниченную или широкомасштабную атаку", - сказал Майкл Карпентер, бывший заместитель помощника министра обороны США, ныне - преподаватель Университета Пенсильвании.

Эксперт по кибер-безопасности Роберт Эм Ли, который помог расследовать кибератаки, когда о них впервые стало известно в прошлом году, заявил, что угрозу для промышленной инфраструктуры надо воспринимать серьезно.

Атаки "стали гораздо более агрессивными и многочисленными", написал он в Twitter.

Россия последовательно отрицает свою причастность к атакам на инфраструктуру.

Украина пострадала от двух нападений на свои энергосистемы. Одно произошло в 2015 году, другое - в 2016-м. Во время первого пострадало 225 тысяч человек, а второе отключило примерно пятую часть энергопотребления Киева. В обоих случаях украинская власть обвинила российских хакеров.

Информация об атаках в США поступила вскоре после того, как страна обвинила 12 человек во вмешательстве в президентские выборы США в 2016 году.

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