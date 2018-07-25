Водитель на "Хаммере" сбил насмерть ребенка в центре Киева
Полиция задержала водителя автомобиля "Хаммер", который в ночь на 25 июля сбил несовершеннолетнюю девочку в Киеве на бульваре Леси Украинки.
ДТП произошло, когда ребенок переходил дорогу по пешеходному переходу, сообщает пресс-служба Национальной полиции.
От полученных травм девочка скончалась в карете скорой помощи.
Сам нарушитель скрылся с места происшествия. Наряд патрульной полиции нашел подозреваемого позже и задержал его.
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"Сейчас он находится под стражей. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения", - сообщили ВВС News Украина в подразделении Нацполиции Печерского района Киева.
По словам представителя полиции, экспертиза установит, был ли он в состоянии алкогольного опьянения.
По факту ДТП следователи открыли уголовное производство из-за нарушения правил безопасности дорожного движения, которое привело к смерти потерпевшего.
Такие действия наказываются лишением свободы на срок до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.
Данные о личности задержанного в полиции разглашать отказались.
В то же время СМИ сообщили, что в том же районе и в то же время ДТП с гибелью ребенка спровоцировал бывший боксер, а ныне - директор и владелец киевской спортивной фирмы.