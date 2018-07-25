В Лавре нашли остатки уникальной стены XII века

Копірайт зображення Сергій Тараненко Image caption Залишки муру. Всього стіна має довжину 21 метр

В Киево-Печерском заповеднике, на территории которого расположена Лавра, археологи раскопали фундамент и остатки стены, разрушенной ханом Батыем во время осады Киева в 1240 году.

Об этом ВВС News Украина рассказал заведующий сектором археологии заповедника, археолог Сергей Тараненко.

По словам археологов, фундамент и стены состоят из валунов, небольших обломков колотого камня и обломков древнерусского кирпича - плинфы.

Копірайт зображення Сергій Тараненко

Во время раскопок также нашли фрагмент древнерусского металлического браслета с плетеным орнаментом.

Раскопки проводились возле Троицкой надвратной церкви в Митрополичьем саду.

Археологи обнаружили, что длина стены - 21 метр. Пока раскопали лишь часть фундаментов, а открывать находку полностью планируют в следующем году.

Копірайт зображення Сергій Тараненко

"В планах сделать экспозицию, которая будет включать остатки фортификационных стен. Возможно, будет информационный центр", - отметил Тараненко.

Ученый рассказал, что эта находка была частью стены, которая окружала "верхнюю" Лавру. Построили ее в конце в XII веке, простояла она около 150 лет, до нашествия монголо-татар и взятия Киева в 1240 году.

Копірайт зображення Знахідки

Построили ее на месте деревянного забора - так называемого стовпья. После набега монголо-татар в XIII веке следующая каменная стена появилась вокруг Лавры только в конце XVII веке, во времена гетмана Ивана Мазепы.

Копірайт зображення Знахідки

Археологи называют стену уникальной, поскольку в Украине кроме нее известно лишь два объекта монументальной фортификации Киевской Руси.

А конструкция этого фундамента является пока единственной среди всех памятников этой эпохи на всей территории бывшей Киевской Руси.

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