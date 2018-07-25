Испытательная капсула Hyperloop установила рекорд скорости

Копірайт зображення WARR HYPERLOOP Image caption Три команды соревновались, чьи капсулы быстрее

В соревнованиях, призванных стимулировать развитие футуристической транспортной системы Hyperloop, победила команда студентов-инженеров из Мюнхена.

Идея гиперлупа заключается в том, что пассажиры будут путешествовать в капсулах на очень большой скорости по закрытым туннелям.

На испытательной трассе длиной в 1,2 км капсула команды развила скорость в 457 км/ч.

Соревнование, которое проводила аэрокосмическая компания SpaceX, имело целью усовершенствовать технологии, которые смогут лечь в основу сверхбыстрой транспортной системы.

Транспортная революция

На соревнованиях в Калифорнии собрались университетские команды со всего мира, чтобы испытать собственные прототипы капсул.

Мюнхенская команда под названием Warr Hyperloop победила со значительным отрывом - скорость капсул их ближайших конкурентов достигла лишь 141,5 км/ч.

Изобретатель Илон Маск лично посетил соревнования и пообщался с командами.

Компания Маска SpaceX провела уже ряд соревнований для развития этой концепции.

Копірайт зображення SPACEX Image caption Капсули пересуваються тунелем, з якого викачують повітря, щоб зменшити тертя

Маск взялся за идею гиперлупа в 2012 году. По его мнению, капсулы смогут развивать скорость более чем 1000 км/ч.

Он убежден, что новый вид транспорта кардинально изменит современные города.

Критики сомневаются в перспективах такой системы из-за высокой стоимости и сложности технологии.

Hyperloop в Украине

В феврале 2018 года министр инфраструктуры Владимир Омелян объявил о создании Центра транспортных инноваций HypeUA, который должен создать тестовую площадку для строительства Hyperloop в Украине.

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По планам, сверхбыстрый вид транспорта может соединить город Днепр и Киев, а затем и другие крупные города в Украине.

В июне Министерство инфраструктуры Украины и компания Hyperloop Transportation Technologies подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве.

По расчетам исследователей Украинского института будущего, строительство инфраструктуры Hyperloop по маршруту Киев-Одесса будет стоить около 3,6 млрд долларов.

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