"Метод Бабченко": в Ровенской области инсценировали убийство, чтобы найти заказчиков

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Полиции Ровенской области удалось разоблачить организованную преступную группу, инсценировав убийство, заказанное ее участниками.

Операция проводилась с 17 июля - именно в тот день полиция Ровно задержала двух мужчин, которые пытались осуществить убийство другого жителя города. Подробности операции на пресс-конференции рассказал руководитель ровенской полиции Сергей Волков.

Задержанные - двое ранее судимых киевлян в возрасте 47 и 49 лет. В их автомобиле Opel обнаружили гранату и пистолет с глушителем и патронами. Позже в их домах в Житомирской области и в Киеве обнаружили гранаты, запалы к ним и патроны.

"Жертвой" убийства должен был стать 42-летний житель Ровно, также ранее судимый.

"Инсценировка убийства позволила задокументировать преступную деятельность целой организованной группы", - заявили в полиции.

Копірайт зображення npu.gov.ua Image caption У предполагаемых исполнителей преступления была граната и пистолет с глушителем и патронами

Копірайт зображення npu.gov.ua Image caption Боеприпасы и оружие, обнаруженные во время обыска квартиры одного из злоумышленников в Киеве

Правоохранителям удалось связать преступную группу с другими преступлениями, в частности с поджогом информационного агентства журналистских расследований "Четвертая власть", а также выйти на организатора группы - 46-летнего жителя Ровно. 13 июля он покинул территорию Украины, однако полиция собрала достаточно доказательств, чтобы сообщить ему о подозрении.

Исполнителям уже выдвинули подозрение в подготовке к умышленному убийству, суд взял их под стражу. Если их вину докажут, им грозит от 15 лет до пожизненного заключения.

В конце мая СБУ совместно с полицией устроили инсценировку убийства российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве. Благодаря этому спецслужбам удалось задержать организатора, которого, как заявляют в СБУ, завербовали российские спецслужбы. Сам он утверждает, что работал на контрразведку. Дело о заказе убийства Бабченко расследуют как "теракт".

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