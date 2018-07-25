"Метод Бабченко": в Ровенской области инсценировали убийство, чтобы найти заказчиков
Полиции Ровенской области удалось разоблачить организованную преступную группу, инсценировав убийство, заказанное ее участниками.
Операция проводилась с 17 июля - именно в тот день полиция Ровно задержала двух мужчин, которые пытались осуществить убийство другого жителя города. Подробности операции на пресс-конференции рассказал руководитель ровенской полиции Сергей Волков.
Задержанные - двое ранее судимых киевлян в возрасте 47 и 49 лет. В их автомобиле Opel обнаружили гранату и пистолет с глушителем и патронами. Позже в их домах в Житомирской области и в Киеве обнаружили гранаты, запалы к ним и патроны.
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"Жертвой" убийства должен был стать 42-летний житель Ровно, также ранее судимый.
"Инсценировка убийства позволила задокументировать преступную деятельность целой организованной группы", - заявили в полиции.
Правоохранителям удалось связать преступную группу с другими преступлениями, в частности с поджогом информационного агентства журналистских расследований "Четвертая власть", а также выйти на организатора группы - 46-летнего жителя Ровно. 13 июля он покинул территорию Украины, однако полиция собрала достаточно доказательств, чтобы сообщить ему о подозрении.
Исполнителям уже выдвинули подозрение в подготовке к умышленному убийству, суд взял их под стражу. Если их вину докажут, им грозит от 15 лет до пожизненного заключения.
В конце мая СБУ совместно с полицией устроили инсценировку убийства российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве. Благодаря этому спецслужбам удалось задержать организатора, которого, как заявляют в СБУ, завербовали российские спецслужбы. Сам он утверждает, что работал на контрразведку. Дело о заказе убийства Бабченко расследуют как "теракт".