На Марсе нашли озеро. С водой

Копірайт зображення Science Photo Library

Исследователи впервые нашли признаки существования воды на Марсе - в жидком виде.

Ученые верят, что найденный ими водоем - озеро, находящееся под ледяным покровом на южном полюсе планеты, шириной в 20 км.

Их предшественники ранее находили признаки текучей воды на марсианской поверхности. Также ранее марсоход НАСА Curiosity находил и исследовал на Марсе впадины, которые могли быть высохшими озерами. Ученые пришли к выводу, что в прошлом на Марсе могла быть вода в жидком виде.

Однако с тех пор планета очень сильно остыла - в силу своей крайне разреженной атмосферы. Поэтому большая часть воды на Марсе в настоящее время существует в состоянии льда.

Новую находку обнаружили благодаря радару Marsis - инструменту на борту орбитального модуля Mars Express.

"Вероятно, это не слишком большое озеро", - говорит профессор Роберто Орос из Итальянского национального института астрофизики, возглавлявший новое исследование.

Радар не смог определить, насколько глубоким оно может быть, но исследовательская команда предполагает, что его глубина - не менее 1 метра.

"Это действительно позволяет говорить о водоеме. Об озере, а не просто талой воде, заполняющей некое пространство между льдом и камнями, как это часто бывает в ледниках на Земле", - объясняет профессор.

Копірайт зображення ESA/INAF Image caption "Марс-экспресс" изучает поверхность Красной планеты (рисунок), а сверху - результаты работы радара

Как озеро было обнаружено?

Радар Marsis исследует поверхность планеты и верхние слои грунта, излучая электромагнитные волны и изучая отражённый сигнал.

Непрерывная светлая линия на фото чуть выше отображает верхний слой осадочных отложений на южном полюсе планеты. Он представляет собой тестообразную смесь, состояющаю из пыли и замороженной воды.

Однако под ним учёные обнаружили что-то необычное.

"Голубым цветом обозначена область, которая отражает сигнал значительно лучше, чем поверзность планеты. Для нас это показатель наличия воды", - объясняет профессор Оросеи.

Копірайт зображення USGS Astrogeology Science Center, Arizona State Un Image caption Синим цветом обозначена область с высоким коэффициентом отражения - то самое озеро

Значит ли это, что на Марсе возможна жизнь?

Определённо ответить на этот вопрос нельзя. Пока нельзя.

"Мы давно знаем, что поверхность Марса непригодна для жизни - в том виде, в каком мы её знаем. Поэтому в поисках жизни мы переключились на верхние слои грунта, - объясняет профессор Открытого университета Маниш Патель. - Там можно найти достаточную защиту от вредного излучения, а давление и температура поднимаются до более приемлемого уровня. Но главное - именно в таких условиях может существовать в жидком состоянии вода, составляющая основу жизни".

"Ищи воду" - именно так звучит основной принцип астробиологии - науки, изучающей возможность существования жизни за пределами Земли.

Такие образом, новое открытие позволяет с большой долей вероятности предположить наличие воды, но больше ничего не подтверждает.

"Мы не приблизились к обнаружению жизни как таковой, - говорит Патель, - но это открытие указывает нам, где именно её искать на Марсе. Это как карта сокровищ - только в данном случае крестов на ней может оказаться немало".

Копірайт зображення Science Photo Library Image caption Астробиологи изучают экстремальные природные условия, в том числе солёные озёра Земли

Темпуратура воды и её химический состав также могут представлять проблему для возможных марсианских организмов.

Чтобы вода оставалась в жидком состоянии в таком холоде (по расчётам учёных, ледниковый слой начинает таять на глубине, где температура составляет от -10 до -30 градусов), в ней должно быть растворено очень много солей.

"Вполне вероятно, что эта вода представляет собой экстремально холодный соляной раствор, что для жизни, мягко говоря, не самые идеальные условия", - объясняет астробиолог Сент-Эндрюссского университета.

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