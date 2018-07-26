Непогода в Украине: подтопленные дороги, дома и маршрутки
В среду непогода обесточила более сотни городов и сел в семи областях Украины, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Без электричества оставались 30 населенных пунктов в Запорожской области, 24 - в Днепропетровской, 20 - в Житомирской, 14 - в Киевской, 13 - в Донецкой, 12 - в Луганской и 4 в Кировоградской.
В Украине накануне прошли сильные ливни, град, был шквальный ветер. В некоторых местах выпала месячная норма осадков. Ожидаются наводнения в бассейнах рек Днестр, Прут и Сирет. В случае сильных ливней в горах существует угроза селевых потоков.
Синоптики предупреждают, что 26 июля в Украине снова ожидаются грозы.
В Торецке и Селидове на Донбассе из-за сильного ветра падали деревья.
В Кировоградской области спасатели отбуксировали 11 автомобилей, застрявших из-за непогоды.
В Виннице затопило областную детскую больницу, там откачали более 70 кубометров воды.
На Прикарпатье поднимается уровень воды в реках
Из-за сильного дождя в реках Прикарпатья поднимается уровень воды. В селе Фитьков Надворнянского района река повредила пешеходный мост.
Потоки реки Быстрицы-Солотвинской в Тисменицком районе повредили укрепления берега. Дамбы укрепляют камнем и мешками с песком.
В городе Болехов подтоплены подвалы жилых домов. В области объявили штормовое предупреждение на 26 июля.
Запорожская область: затоплены маршрутки
В Запорожской области 25 июля за час выпала полумесячная норма осадков (25 мм). Были сильные порывы ветра, из-за которых падали деревья, преграждая проезд на дорогах.
В Вознесеновском районе из-за грозовых дождей в водяной плен попали две маршрутки с пассажирами. Их пришлось освобождать.
Спасатели выкачивали воду в офисах и в жилых домах. Троих людей ударила молния.
Из-за сильных дождей в Геническом районе Херсонской области были подтоплены жилые дома в частном секторе.
Непогода обрушилась и на столицу. В Киеве падали деревья, затопило много подземных переходов, проезжую часть - дорогу под Индустриальным мостом, проезд на Дорогожичах, территорию возле метро Левобережная.
Вместе с тем, 26-27 июля в большинстве районов Одесской, Николаевской, Запорожской и Кировоградской областей будет чрезвычайный уровень пожарной опасности.