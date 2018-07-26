США обнародовали декларацию о непризнании аннексии Крыма

Копірайт зображення Getty Images Image caption Декларацию обнародовали от имени госсекретаря США Майка Помпео (на фото)

Государственный департамент США обнародовал официальную декларацию о непризнании Соединенными Штатами аннексии Крыма Россией в 2014 году.

Крымская Декларация закрепляет, что США "вновь подтверждают свою политику в отношении отказа признания требований Кремля по установлению суверенитета над территорией, захваченной силой вопреки международному праву".

"Совместно с союзниками, партнерами и международным сообществом Соединенные Штаты отвергают попытку России аннексировать Крым и обязуются поддерживать эту политику до восстановления территориальной целостности Украины", - говорится в документе.

В этом документе Госдепартамент сравнил Крымскую Декларацию с Декларацией Уэллеса, которая в 1940 году осудила оккупацию Советским Союзом стран Балтии и закрепила непризнание аннексии.

"Россия, путем вторжения в Украину и аннексии Крыма в 2014 году, пыталась подорвать основополагающий международный принцип, которого придерживаются демократические государства: ни одна страна не может силой менять границы другой", - говорится в Крымской Декларации, также призывающей Россию "уважать принципы, на соблюдении которых она давно настаивает, и завершить оккупацию Крыма".

"Своими действиями Россия продемонстрировала поведение, недостойное великой державы, и выбрала путь изоляции от международного сообщества", - подытоживают в Госдепе.

Президент Петр Порошенко уже приветствовал Крымскую Декларацию, назвав ее "историческим заявлением". "Достойный ответ гибридным провокациям Кремля после Хельсинки", - говорится на его странице в Facebook.

Президент также призвал другие страны поддержать "декларацию Помпео" (действующего госсекретаря США Майка Помпео. - Ред.).

Россия ранее отрицала незаконность аннексии Крыма, утверждая, что основанием для этого стал "референдум". Украина и международное сообщество не признали результаты проведения "референдума", назвав его незаконным.

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