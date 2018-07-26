Ненастье в Киеве: "подводные переходы" и обвалившийся мост

Ваше устройство не поддерживает воспроизведение В городе затоплены дороги и подземные переходы, парализован общественный транспорт

Киев накрыло грозами с проливными дождями, которые нарушили движение транспорта, затопили подземные переходы и добавили немало хлопот и жителям столицы, и коммунальщикам.

Многие пользователи соцсетей сетуют на то, что столица оказалась неготовой к ненастью. Киевляне снова публикуют фото затопленных подземных переходов, проезжих частей и тротуаров.

Минувшим вечером на многих улицах образовалась пробки: на Дорогожичах, возле Индустриального моста, улицы Стеценко.

В районе пр-та Голосеевского, Окружной дороги и Теремков проезжие части и тротуары превратились в реки, прорвало канализации и, как результат, на поверхность "вырвались" нечистоты, распространяя зловоние от Голосеевского парка до ипподрома.

Из-под крышек канализационных люков в этих и многих других районах фонтаном вырывалась вода, что создавало многочасовые пробки на дорогах.

Одним из последствий непогоды также стал частичный обвал моста на перекрестке улиц Телиги и Кирилловской, в районе станции метро "Почайна". По словам очевидцев, бетонные конструкции моста, который до этого находился на ремонте, буквально смыло дождем.

Пострадавших нет, однако повреждены коммуникации и магистральный оптоволоконный кабель.

Как пояснил руководитель управления по вопросам чрезвычайных ситуаций Киевской государственной городской администрации Роман Ткачук, на этом отрезке дороги проводился плановый ремонт, и из-за сильных осадков произошло вымывание грунта на проезжую часть.

"Мост не рухнул. Сейчас над уборкой грунта, который попал на проезжую часть улицы Кирилловской, работают сотрудники "Укравтодора" и Подольская РГА", - сообщил Ткачук.

Пользователи соцсетей сообщают, что этот участок улиц Телиги и Кирилловской по состоянию на 21:00 среды полностью перекрыли в обе стороны.

Некоторые шутят о том, что мост на Кирилловской просто "устал" - как когда-то его "коллега" - Шулявский мост.

У многих возникли вопросы к городским властям о том, насколько столичная инфраструктура готова к подобным ливням.

В то же время бывший советник городского головы Виталия Кличко, а ныне депутат Верховной Рады Дмитрий Белоцерковец объяснил, что проблема заключается в дождевой канализации Киева и является, по его словам, "исторической".

"На многих улицах, где делали капитальный ремонт дорог, меняли систему дождеприемников, коммуникации. Но на большинстве улиц эти системы - старые, изношенные", - отметил он, добавив, что городские власти пытаются определять проблемные участки, например, на станции метро "Левобережная".

В понедельник транспортная развязка возле станции метро "Левобережная" оказалась парализованной из-за ливней: мост под метро полностью залило водой.

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