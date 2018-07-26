Главные финорганы страны призвали возобновить сотрудничество с МВФ как можно скорее

Копірайт зображення Getty Images Image caption Нацбанк и другие государственные финансовые органы предупреждают об опасности дальнейших задержек с возобновлением сотрудничества с МВФ

Совет по финансовой стабильности, в который входят руководители НБУ, Минфина, а также ряда других государственных органов, называет задержку с возобновлением сотрудничества с МВФ главным риском для финансовой стабильности в Украине.

"Совет подчеркнул, что осуществление структурных реформ, предусмотренных программой сотрудничества с МВФ, является крайне важным для макрофинансовой стабильности и доступа к финансированию от МВФ и других международных партнеров", - говорится в сообщении НБУ по итогам заседания Совета.

Там также отмечают, что возобновление сотрудничества с МВФ важно и "с учетом необходимости осуществлять значительные по объему выплаты по внешнему государственному долгу в течение следующих двух лет".

Совет по финансовой стабильности был создан в марте 2015 года указом президента Украины. Сопредседателями Совета является председатель Национального банка Украины и министр финансов, а в его состав входят председатель Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, председатель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг и директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

В начале июля ключевые бизнес-ассоциации - Американская торговая палата, ЕБА, Союз украинских предпринимателей, инвестиционные фонды Horizon Capital и Dragon Capital - призвали правительство договориться о приезде миссии фонда к сезону отпусков, а не откладывать выполнение обязательств и возобновление сотрудничества с МВФ на осень, когда к острым проблемам добавится и вопрос бюджета. Тогда переговорный процесс может затянуться до начала 2019 года, когда Украина войдет в избирательную кампанию, а затем, шансы получить кредиты от международных партнеров будут еще меньше.

Без них, как считают инвесторы и обозреватели, Украине может угрожать дефолт, то есть несостоятельность расплатиться с внешними долгами, или резкая девальвация гривны.

Ключевым условием возобновления сотрудничества с МВФ является установление рыночных тарифов на газ для населения. Это решение украинское правительство приняло больше года назад, но с тех пор постоянно откладывает его внедрение.

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