У посольства США в Китае взорвали бомбу

Копірайт зображення Beijing Image caption У посольства США в Пекине собралось особенно много полиции

Взрывное устройство взорвали у посольства США в Пекине, подтвердили американские чиновники.

Кроме мужчины, взорвавшего устройство, никто не пострадал, полиция отреагировала незамедлительно.

На видео и фотографиях, размещенных в социальных сетях, виден дым около посольства в центре столицы Китая и собравшаяся рядом толпа.

Государственная газета Global Times сообщила в Twitter, что местные жители услышали "громоподобный взрыв".

Корреспондент ВВС Стивен МакДонелл с места происшествия сообщает, что посольство возобновило нормальную работу с людьми, которые до сих пор стоят в очереди с визовыми заявками.

Ранее сообщалось, что полиция задержала женщину, которая пыталась совершить акт самосожжения у посольства за несколько часов до сообщения о взрыве.

Непонятно, были ли связаны эти два инцидента.

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