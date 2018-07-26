У посольства США в Китае взорвали бомбу
Взрывное устройство взорвали у посольства США в Пекине, подтвердили американские чиновники.
Кроме мужчины, взорвавшего устройство, никто не пострадал, полиция отреагировала незамедлительно.
На видео и фотографиях, размещенных в социальных сетях, виден дым около посольства в центре столицы Китая и собравшаяся рядом толпа.
Государственная газета Global Times сообщила в Twitter, что местные жители услышали "громоподобный взрыв".
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Корреспондент ВВС Стивен МакДонелл с места происшествия сообщает, что посольство возобновило нормальную работу с людьми, которые до сих пор стоят в очереди с визовыми заявками.
Ранее сообщалось, что полиция задержала женщину, которая пыталась совершить акт самосожжения у посольства за несколько часов до сообщения о взрыве.
Непонятно, были ли связаны эти два инцидента.