"Знаем мы цену этим декларациям": Москва о Крымской декларации США

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Россия и страны ЕС отреагировали на декларацию США о непризнании аннексии Крыма. Москва назвала ее формальностью, а в Лондоне и Берлине подтвердили свои позиции: Крым - это Украина.

"Судьбоносные декларации"

Представитель МИД России Мария Захарова назвала декларацию всего лишь "формальным документом".

"СМИ: Госдепартамент США выпустил "Крымскую декларацию" - формальный документ, который определяет непризнание Крыма частью России официальной политикой США", - написала в Facebook Захарова.

При этом она отметила, что "общий план действий по иранской ядерной программе и Парижская хартия по климату тоже недавно были официальной политикой США".

"Лично Обама так решил. А потом Трамп взял и перерешил. Знаем мы цену этим "судьбоносным декларациям", - сказала Захарова.

В мае 2018 года президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе и о возобновлении всех санкций против Ирана.

Поддержка от Лондона и Берлина

В МИД Великобритании заявили, что их позиция остается четкой: "Мы осуждаем нарушение международного права Россией; Крым - это территория Украины".

Также в Лондоне выразили обеспокоенность ситуацией с правами человека в Крыму.

"Мы видим систематическое преследование меньшинств и тех, кто выражает свою позицию против незаконного присоединения территории", - говорится в заявлении МИД Великобритании, опубликованном на его сайте.

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Копірайт зображення Getty Images Image caption Акция в Киеве в годовщину аннексии Крыма. Участники держат в руках флаги крымских татар

Кроме того, Лондон призвал Москву освободить украинских политзаключенных в Крыму и России и пустить на полуостров представителей международных правозащитных организаций.

О неизменности позиции по Крыму заявил и министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

В своем Twitter он заверил, что Берлин "не перейдет к привычной повестке дня (политике относительно аннексии Крыма. - Ред.), сколько бы времени это не продолжалось".

За эту позицию Берлин поблагодарили в украинском посольстве.

Вместе с тем, Германию часто критикуют за желание возобновить сотрудничество с Россией в экономике. В частности, речь идет о проекте строительства газопровода "Северный поток-2", который официальный Берлин называет коммерческим проектом.

"Не ждать полвека"

Госдепартамент США сравнил Крымскую Декларацию с Декларацией Уэллеса, которая в 1940 году осудила оккупацию Советским Союзом стран Балтии и закрепила непризнание аннексии.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Россия отрицает незаконность аннексии Крыма, утверждая, что основанием для этого стал "референдум"

Балтийские страны получили независимость через 50 лет, в начале 90-х с распадом Советского Союза. Украинские дипломаты предлагают давить на Кремль, чтобы не ждать так долго.

"После этой декларации США должны укрепить усилия и давить на Россию. Про "Балтийский сценарий", который продолжался полвека, не должны даже думать, этого нельзя допустить. Хочу увидеть Крым под украинским флагом. Очень!" - написал в Twitter министр иностранных дел Павел Климкин.

Крымская Декларация закрепляет, что США "вновь подтверждают свою политику в отношении отказа признания требований Кремля по установлению суверенитета над территорией, захваченной силой вопреки международному праву".

Госдепартамент США обнародовал документ 25 июля.

Россия ранее отрицала незаконность аннексии Крыма, утверждая, что основанием для этого стал "референдум".

Украина и международное сообщество не признали результаты проведения "референдума", назвав его незаконным.

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