Прибыли Facebook растут, но акции резко падают. Почему?

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На торгах в среду цена акций Facebook упала более чем на 20%. Это произошло после того, как новые данные об аудитории компании и ее доходы оказались хуже ожиданий инвесторов.

Компания, которая столкнулась со шквалом критики из-за своей политики относительно фейковых новостей и защиты личных данных, заявила, что на конец июня число активных пользователей Facebook составило 2,23 млрд человек.

Это на 11% больше, чем в июне 2017 года. Но такие темпы роста количества пользователей - самые низкие за последние два года.

В Facebook также заявили, что ожидают замедления роста прибылей из-за того, что пользователи начинают ограничивать получение рекламы.

Кроме того, компания планирует потратить миллиарды на мониторинг содержания сообщений, проверки рекламы и политики обращения с личными данными пользователей. Именно из-за политики в этих сферах соцсеть подверглась жесткой критике.

Одновременно компания, владеющая Instagram и WhatsApp, также инвестирует в новые проекты, связанные с виртуальной реальностью и видео.

Падение акций - "армагеддон" для Цукерберга?

Сначала акции Facebook упали на 12% на торгах в Нью-Йорке, но потери выросли после того, как компания объявила о своих планах по расходам.

"Они подали очень пессимистический прогноз на вторую половину этого года и на 2019 год, и это существенно повлияло на цену акций в ближайшем будущем", - объясняет Дэниэл Ивз из GBH Insights.

Впрочем, как отмечает Дэйв Ли, корреспондент ВВС по вопросам технологий в Северной Америке, такое развитие событий "вряд ли можно назвать армагеддоном для Марка Цукерберга":

"В общем, не похоже, что люди покидают Facebook. Количество активных пользователей в течение месяца в США не изменилась, она несколько уменьшилась в Европе, но выросла в других регионах".

С другой стороны, ухудшение показателей компании, которая долгое время поражала темпами роста, вызывает беспокойство, если не панику среди инвесторов.

Прибыли Facebook за второй квартал 2018 года выросли на треть по сравнению с соответствующим периодом прошлого года - до более 5 млрд долларов.

Доходы выросли на 42%, однако расходы росли быстрее - на 50%.

Количество пользователей в США и Канаде осталась неизменным, а в Европе - уменьшилась интенсивность регуляций деятельности соцсетей. В таких странах, как, к примеру, Индонезия, Facebook продолжает привлекать новых пользователей.

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