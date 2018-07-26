Холодницкий получил выговор, но удержался в кресле

Копірайт зображення unian Image caption Назар Холодницкий во время заседания комиссии

Комиссия прокуроров признала обоснованными жалобы о дисциплинарных нарушениях главы САП Назара Холодницкого, однако отказалась увольнять его с должности.

Комиссия прокуроров привлекла его к дисциплинарной ответственности в виде выговора.

В то же время председатель НАБУ Артем Сытник и генпрокурор Юрий Луценко в своих обращениях требовали увольнения Холодницкого.

"Жалобы о виновности господина Холодницкого являются мотивированными и подтвержденными, но увольнение с должности - невозможно", - пояснили в комиссии.

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Там указали, что не могут принимать решение об увольнении с административной должности заместителя генпрокурора, которую занимает Холодницкий. По закону о прокуратуре, Холодницкий занимает административные должности заместителя генпрокурора и руководитель САП, и процессуальную - прокурора.

Срок полномочий главы САП составляет пять лет. Назар Холодницкий может занимать эту должность до 2020 года.

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В свою очередь, Артем Сытник настаивал, что подтвержденных комиссией нарушений достаточно, чтобы уволить Холодницкого как простого процессуального прокурора. И это якобы позволяет закон.

Такое увольнение Холодницкого, по его логике, повлекло бы потерю должности председателя САП.

"Если оставить его на посту главы САП, то дальнейшая работа НАБУ будет практически невозможна", - аргументировал Сытник.

Копірайт зображення ВВС Image caption Заседание комиссии транслировали на экранах в соседней комнате для журналистов

Он утверждает, что прокуроры САП по указаниям Холодницкого тормозят расследования НАБУ.

В свою очередь, Назар Холодницкий во время заседания отрицал, что сливал информацию, давил на свидетелей и прокуроров.

Что касается затягивания дел НАБУ в САП, то Холодницкий объяснил это плохим качеством подготовленных дел.

"Прокуроры САП - процессуальные руководители по делам НАБУ, а не статисты, которые должны все сразу подписывать", - заявил Холодницкий.

Комментируя решение комиссии, Артем Сытник заявил, что выговор - это сигнал всем прокурорам, что можно нарушать закон.

Руководитель центра противодействия коррупции Виталий Шабунин, который с коллегами пикетировал заседание, считает, что выговор Холодницкому существенно повредит независимости Антикоррупционной прокуратуры.

Накануне заседания комиссии 33 прокурора САП - почти все - подписали обращение с осуждением давления на комиссию и дискредитации в СМИ Холодницкого. Прокуроры подчеркнули свою независимость в работе.

Специализированная антикоррупционная прокуратура действует в пределах Генпрокуратуры как самостоятельное подразделение. САП процессуально сопровождает и подписывает подозрения по делам, которые расследует НАБУ.

По должности председатель САП является заместителем генерального прокурора.

Руководителей САП и НАБУ избрали на открытых конкурсах при поддержке западных партнеров Украины.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Кабинет Назара Холодницкого, в котором его прослушивали правоохранители

Уволить председателя САП вправе генпрокурор, если квалифкомиссия прокуроров обнаружила в его действиях грубые нарушения и дала соответствующее заключение.

В случае увольнения председателя САП замену ему предстоит найти специальной конкурсной комиссии, а назначить должен опять же генпрокурор.

В чем обвиняют Холодницкого

Скандал вокруг Назара Холодницкого разгорелся 30 марта 2018 года.

Тогда генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что требует его увольнения.

Луценко обвинил его "в дисциплинарных проступках", которые выявило совместное расследование Генпрокуратуры и НАБУ.

В рамках этого следствия в аквариуме в кабинете Холодницкого месяц работали подслушивающие устройства.

Почти одновременно с заявлением Луценко обвинения против главного антикоррупционного прокурора озвучил председатель НАБУ Артем Сытник.

Главная фабула обвинения заключается в том, что Назар Холодницкий якобы "сливал" информацию подозреваемым по делам НАБУ, оказывал давление на свидетелей и прокуроров и помогал обвиняемым.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Жалобу о нарушениях Назара Холодницкого подали председатель НАБУ Артем Сытник и генпрокурор Юрий Луценко

Тогда НАБУ опубликовало записи, на которых якобы Холодницкий говорит вещи, в которых его обвиняли генпрокурор и председатель НАБУ.

На записях были слышны разговоры, на которых мужчина голосом Назара Холодницкого передает информацию подозреваемым по делу о злоупотреблениях в одесской мэрии, в котором фигурирует Геннадий Труханов.

Также речь шла о злоупотреблениях по делу о попытке дать взятку Ульяне Супрун и о попытках помочь депутату от БПП Георгию Логвинскому, против которого имеются дела НАБУ.

Копірайт зображення ВВС Image caption Активисты Центра противодействия коррупции требуют уволить Холодницкого

Сам Холодницкий отрицал свою вину, опубликованные записи назвал "нарезкой", а обвинения Сытника - бессмысленными.

Дело Холодницкого передали квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуратуры, чтобы разобраться, может ли он продолжать работать председателем САП.

Холодницкий подал иск в Верховный суд, чтобы тот запретил использовать записи из его кабинета в качестве доказательства.

Взаимные споры НАБУ и САП

Еще в прошлом году председатель НАБУ Артем Сытник указывал, что, несмотря на споры и разногласия, сотрудничество НАБУ и САП - сверхважно.

"Надеюсь, и Холодницкий понимает, и я понимаю, что мы - составляющие единого целого", - говорил Сытник.

Однако после получения данных прослушивания из кабинета Холодницкого Артем Сытник четко заявил, что не видит перспективы сотрудничества. А если Холодницкого оставят в должности, то председатель НАБУ прогнозировал "очень серьезные" проблемы для правоохранительных органов.

За последние несколько месяцев Артем Сытник неоднократно обвинял Назара Холодницкого в том, что САП сознательно тормозит дела, которые расследуют детективы НАБУ.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Руководители НАБУ и САП рассорились весной 2018 года

И это якобы является местью за прослушивание.

Холодницкий же настаивал, что никакой мести с его стороны не было, а задержки с делами связаны только с плохим качеством оформленных детективами подозрений.

Кроме того, активисты из Центра противодействия коррупции обвиняли Назара Холодницкого в сотрудничестве с представителями власти и закрытии дела в отношении сына главы МВД Арсена Авакова.

Председатель САП любые обвинения в политической ангажированности отвергал.

А вот посольство США в Киеве в своих последних заявлениях дало понять, что оно поддерживает активистов-антикоррупционеров и работу НАБУ.

Подробнее о том, как рассорились члены некогда одной антикоррупционной команды и в чем обвиняют и Сытника, и Холодницкого, читайте в статье "Антикоррупционные войны: зеленка, ночь у Порошенко и влияние США".

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