Самоподжог у Минобороны: зачем экс-военный это сделал?

Копірайт зображення Unian Image caption Акцию Ульянова сняли журналисты. Он анонсировал ее накануне

Бывший военный Вооруженных сил Сергей Ульянов поджег себя у Минобороны в знак протеста против увольнения из армии, которое, поего словам, произошло незаконно.

Инцидент произошел утром 26 июля в Киеве.

35-летний Ульянов получил легкие ожоги, его отвезли домой.

Сейчас его состояние удовлетворительное, рассказал ВВС News Украина глава "Всеукраинского объединения участников боевых действий и волонтеров АТО" Анатолий Сливинский.

Он говорит, что раньше вместе с коллегами пытался отговорить Ульянова от его намерений.

Как сообщил ВВС News Украина отец пострадавшего Владимир Ульянов, Сергею вызвали службу "психологической скорой помощи", но он забрал сына домой на поруки.

Перед поджогом у Министерства обороны Ульянова пытались остановить другие военнослужащие, но он вырвался, облил себя горючей жидкостью и поджег.

Копірайт зображення unian Image caption Пожарные успели потушить Ульянова. У него незначительные ожоги

Пожарные и военные быстро потушили огонь с помощью огнетушителя и оказали мужчине первую медицинскую помощь.

Представитель Командования Сил спецопераций Алексей Никифоров написал в Facebook, что после увольнения Ульянов решил судиться с ведомством и проиграл два иска.

Сейчас идет судебный процесс по третьему иску, отметил майор Никифоров. Он предположил, что акция была попыткой повлиять на суд.

По словам Никифорова, требования Ульянова перешли в судебную плоскость и уже не относятся к компетенции Командования Сил спецопераций.

О намерении совершить самоподжог Ульянов за несколько дней перед этим рассказал на своей странице в Facebook.

Он заявил о систематических нарушениях со стороны командования.

Стремился привлечь внимание

Как рассказал отец пострадавшего, своим шагом Сергей Ульянов стремился привлечь внимание к ситуации, в которой оказался он и другие военнослужащие.

Владимира Ульянова вместе с сыном Сергеем и другими военнослужащими уволили из Вооруженных сил в 2016 году по состоянию здоровья. По словам Ульянова, увольнение произошло "с многочисленными нарушениями порядка увольнения". Он говорит, что ему и другим "не выплатили средства".

После акции протеста военнослужащих под ведомством в 2017 году их восстановили на военной службе, но впоследствии снова уволили.

Владимир Ульянов заявил, что он и его сын и в дальнейшем будут добиваться "законного увольнения и выплаты причитающихся им средств".

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