Суд арестовал водителя "Хаммера",сбившего насмерть ребенка в Киеве
Шевченковский суд арестовал на два месяца водителя "Хаммера" Кирилла Островского, сбившего насмерть ребенка в центре Киева.
Он сбил восьмилетнюю девочку, когда она переходила дорогу по пешеходному переходу на бульваре Леси Украинки 25 июля.
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От полученных травм девочка скончалась в карете скорой помощи.
Позже стало известно, что погибшая девочка - восьмилетняя гражданка России. Во время ДТП вместе с ней на улице были мама и брат, но они не пострадали.
Сам нарушитель сначала скрылся с места происшествия, но впоследствии патрульная полиция нашла подозреваемого и задержала его.
Правоохранители расследуют уголовное производство из-за нарушения правил безопасности дорожного движения, приведшего к смерти ребенка.
Такие действия наказываются лишением свободы на срок до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами.
По информации СМИ, Кирилл Островский - бывший боксер, а ныне - директор и владелец киевской спортивной фирмы.