Суд арестовал водителя "Хаммера",сбившего насмерть ребенка в Киеве

Копірайт зображення Alamy Image caption В четверг Шевченковский суд избрал Островскому меру пресечения

Шевченковский суд арестовал на два месяца водителя "Хаммера" Кирилла Островского, сбившего насмерть ребенка в центре Киева.

Он сбил восьмилетнюю девочку, когда она переходила дорогу по пешеходному переходу на бульваре Леси Украинки 25 июля.

От полученных травм девочка скончалась в карете скорой помощи.

Позже стало известно, что погибшая девочка - восьмилетняя гражданка России. Во время ДТП вместе с ней на улице были мама и брат, но они не пострадали.

Копірайт зображення УНІАН

Сам нарушитель сначала скрылся с места происшествия, но впоследствии патрульная полиция нашла подозреваемого и задержала его.

Правоохранители расследуют уголовное производство из-за нарушения правил безопасности дорожного движения, приведшего к смерти ребенка.

Такие действия наказываются лишением свободы на срок до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами.

По информации СМИ, Кирилл Островский - бывший боксер, а ныне - директор и владелец киевской спортивной фирмы.

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