Белорус хотел вывезти из Украины 90 кг оленьих рогов в бензобаке
Белорусские таможенники остановили на границе с Украиной мужчину, который пытался незаконно ввезти более 90 кг оленьих рогов.
Тайник обнаружили сотрудники Брестской таможни на пункте "Мокраны".
Безработный 21-летний житель Брестского района возвращался из Украины за рулем автомобиля Volkswagen.
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На пункте пересечения границы он выбрал "зеленый коридор", заявив, что не имеет товаров, подлежащих декларированию.
Автомобиль был оборудован газобаллонной установкой. А в топливном баке таможенники обнаружили 92 кг распиленных оленьих рогов, сообщает Брестская таможня.
Специалисты оценили их стоимость в более чем 1500 евро.
Импорт оленьих рогов в Беларуси для декоративного использования не запрещен, но согласно законодательству, такие товары должны обязательно декларироваться и иметь ветеринарные сертификаты.
Автомобиль 1992 года выпуска у мужчины изъяли до решения суда. Нарушителю грозит штраф с конфискацией товара и автомобиля.