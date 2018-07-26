Белорус хотел вывезти из Украины 90 кг оленьих рогов в бензобаке

Копірайт зображення Брестская таможня

Белорусские таможенники остановили на границе с Украиной мужчину, который пытался незаконно ввезти более 90 кг оленьих рогов.

Тайник обнаружили сотрудники Брестской таможни на пункте "Мокраны".

Безработный 21-летний житель Брестского района возвращался из Украины за рулем автомобиля Volkswagen.

На пункте пересечения границы он выбрал "зеленый коридор", заявив, что не имеет товаров, подлежащих декларированию.

Автомобиль был оборудован газобаллонной установкой. А в топливном баке таможенники обнаружили 92 кг распиленных оленьих рогов, сообщает Брестская таможня.

Специалисты оценили их стоимость в более чем 1500 евро.

Копірайт зображення Брестская таможня Image caption Пункт таможенного оформления "Мокраны" на границе с Украиной

Импорт оленьих рогов в Беларуси для декоративного использования не запрещен, но согласно законодательству, такие товары должны обязательно декларироваться и иметь ветеринарные сертификаты.

Автомобиль 1992 года выпуска у мужчины изъяли до решения суда. Нарушителю грозит штраф с конфискацией товара и автомобиля.

Копірайт зображення Брестская таможня Image caption Тайник с рогами нашли в бензобаке

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