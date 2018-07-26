Задержание украинского проводника в России: что известно
В столице России задержали украинца Сергея Бугайчука, проводника поезда "Ковель-Москва". Его обвиняют в незаконной перевозке оружия.
Сейчас житель Ровно находится в СИЗО "Лефортово".
Задержание Бугайчука в России подтвердили в "Укрзализныце", сообщает "Укринформ".
МИД Украины обратился в ФСБ и Министерство иностранных дел Российской Федерации с ходатайством подтвердить содержание гражданина Украины в "Лефортово".
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Дипломаты также просят разрешить консулу посетить задержанного, сообщил ВВС News Украина заместитель директора консульского департамента МИД Василий Кирилич.
По его словам, российская сторона не проинформировала дипломатическое учреждение Украины о задержании, что является нарушением положений консульской конвенции.
О задержании проводника рассказал адвокат Марк Фейгин, сообщает "Громадское". По его словам, украинца задержали на вокзале в Москве еще 11 июля, оружия при нем не было.
12 июля суд избрал для него меру пресечения - содержание под стражей на два месяца, рассказал Фейгин. По его словам, Бугайчук не признает себя виновным.
Согласно копии постановления суда, которое Фейгин предоставил UA:Рівне, Бугайчука и нескольких других лиц обвиняют в незаконных поставках в РФ пистолетов для дальнейшей перепродажи.
Как указано в постановлении, по версии российского следствия, житель Ровно Бугайчук входил в преступную группу из трех человек, которая занималась перевозкой оружия через границу.