Задержание украинского проводника в России: что известно

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В столице России задержали украинца Сергея Бугайчука, проводника поезда "Ковель-Москва". Его обвиняют в незаконной перевозке оружия.

Сейчас житель Ровно находится в СИЗО "Лефортово".

Задержание Бугайчука в России подтвердили в "Укрзализныце", сообщает "Укринформ".

МИД Украины обратился в ФСБ и Министерство иностранных дел Российской Федерации с ходатайством подтвердить содержание гражданина Украины в "Лефортово".

Дипломаты также просят разрешить консулу посетить задержанного, сообщил ВВС News Украина заместитель директора консульского департамента МИД Василий Кирилич.

По его словам, российская сторона не проинформировала дипломатическое учреждение Украины о задержании, что является нарушением положений консульской конвенции.

О задержании проводника рассказал адвокат Марк Фейгин, сообщает "Громадское". По его словам, украинца задержали на вокзале в Москве еще 11 июля, оружия при нем не было.

12 июля суд избрал для него меру пресечения - содержание под стражей на два месяца, рассказал Фейгин. По его словам, Бугайчук не признает себя виновным.

Согласно копии постановления суда, которое Фейгин предоставил UA:Рівне, Бугайчука и нескольких других лиц обвиняют в незаконных поставках в РФ пистолетов для дальнейшей перепродажи.

Как указано в постановлении, по версии российского следствия, житель Ровно Бугайчук входил в преступную группу из трех человек, которая занималась перевозкой оружия через границу.

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