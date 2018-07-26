Tommy Hilfiger выпустил умную одежду с чипом

Копірайт зображення TOMMY HILFIGER Image caption В серию умной одежды Tommy Hilfiger вошли толстовки, джинсы и шапки

Новая серия умной одежды от американского бренда Tommy Hilfiger во время ношения будет накапливать владельцам бонусные баллы.

Серия Tommy Jeans Xplore, в которую вошли футболки, свитшоты и толстовки, имеет встроенный смарт-чип.

После подключения чипа к мобильному приложению, он будет следить за пользователями. Во время ношения одежды они будут накапливать баллы, на которые смогут приобрести различные товары или билеты на концерты.

Это также позволит компании получать беспрецедентное количество информации о клиентах, сказала Лирон Слонимски, исполнительный директор технологического партнера проекта Awear Solutions.

Она рассказала сайту о моде WWD: "Никогда раньше бренд не мог знать, каким образом потребитель использует продукт после того, как покидает магазин".

"Смехотворно"

Ассортимент серии доступен только в США на сайте компании и ее центральном магазине в Нью-Йорке.

Цены на линию одежды, которая также включает джинсы, куртки, шапки и сумки, варьируются от 29 до 99 долларов.

Отзывы прессы не были однозначно одобрительными - например, технологический сайт Techcrunch описал эту идею как "смехотворную".

"Компания на самом деле не сделала никакой инновации. В лучшем случае, это программа лояльности,участие в которой требует от клиентов чрезмерных расходов", - говорится на сайте издания.

Технологический блог сети Engadget ставит вопрос о конфиденциальности: "Сколько данных, например, чип и приложение отправляют Tommy Hilfiger? И какой уровень контроля над этими данными имеет владелец одежды, особенно если он решит покинуть программу?"

Tommy Hilfiger - это не первый пример попытки бренда модной одежды заняться выпуском разумных товаров.

В 2017 году компания Google сотрудничала с Levi's, чтобы запустить высокотехнологичную смарт-куртку, которая подключается к телефону пользователя. Это позволяет ему запускать или останавливать музыку, получать маршрутные указания и читать текстовые сообщения.

Стоимость была достаточно высокой - 360 долларов, при этом стирать куртку, чтобы сохранить встроенную технологию, можно только десять раз.

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