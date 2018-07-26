Египетский зоопарк выдавал осла за зебру?

Копірайт зображення MAHMOUD A SARHAN Image caption Зоопарк отрицает, что это разрисованный осел

Зоопарк в Каире обвиняют в попытке выдать осла за зебру, нарисовав на нем полосы.

Студент Махмуд Сархан разместил фото животного в Facebook после посещения городского парка "Международный сад" в Каире.

Кроме небольших размеров и заостренных ушей, на морде животного также были черные пятна.

Изображения быстро разлетелись по сети, а эксперты начали обсуждать, к какому же виду это животное принадлежит на самом деле.

Ветеринар, с которым связалась местная новостная группа Extranews.tv, сказал, что у настоящей зебры черный нос, а полосы - более равномерные и параллельные.

Сархан рассказал Extranews, что в загоне было два животных, и оба они были разрисованы.

Отвечая на вопрос местной радиостанции Nogoum FM, директор зоопарка Мохамед Султан настаивал, что животное было настоящим.

Это не первый случай, когда зоопарки обвиняют в попытке обмануть своих посетителей.

Не найдя способа обойти израильскую блокаду, зоопарк в Газе в 2009 году также разрисовал двух ослов, чтобы они выглядели как зебры.

Другой зоопарк в Газе в 2012 году вместо настоящих животных выставил их чучела.

В 2013 году китайский зоопарк в провинции Хэнань попытался выдать тибетского мастифа за африканского льва. А в 2017 году зоопарк провинции Гуанси разочаровал посетителей, выставив надувных пингвинов.

Через несколько недель другой зоопарк в Гуанси раскритиковали за выставленных пластмассовых бабочек.

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