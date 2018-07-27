КНДР передала США останки солдат, погибших в Корейской войне

Копірайт зображення Getty Images Image caption Предполагается, что на территории КНДР находятся останки 5,3 тыс. американских солдат

Северная Корея передала Соединенным Штатам останки нескольких американских бойцов, погибших во время Корейской войны 1950-х годов. Об этом во время личной встречи в июне договорились лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп.

Сообщается об останках 55 солдат, однако еще необходимо провести экспертизу, чтобы установить, что это действительно американские бойцы.

Самолетом их доставили на американскую военную базу в Южной Корее, где рейс встречал почетный караул.

Родственники погибших и пропавших без вести в Корейской войне более 60 лет ждут возвращения их останков на родину.

Американцы в Корее

Более 326 тыс. американских бойцов воевали на стороне Южной Кореи против коммунистического Севера, который поддерживали СССР и Китай, в 1950-1953 годах.

Тысячи из них погибли и тела более 5,3 тыс., как считается, остались на территории КНДР.

Среди них:

узники лагерей пленных, многие из которых погибли из-за суровых условий зимой 1950 года;

участники крупнейших сражений, в том числе в районах реки Чхончхонган и провинции Унсан;

похороненные на временных кладбищах ООН - в 1954 году КНДР и Китай передали 3 тыс. останков с этих кладбищ, но другие похороненные остались на территории Северной Кореи;

погибшие в демилитаризованной зоне, разделяющей Северную и Южную Кореи - там, как предполагают, могут находиться останки около тысячи американских солдат.

Между 1990-м и 2005 годом КНДР уже передала Соединенным Штатам 229 останков американских военных, но позже этот процесс прекратился из-за ухудшения отношений между странами в связи с северокорейской ядерной программой.

Ожидается, что останки бойцов, которые были переданы сейчас, прибудут в США 1 августа после их предварительного исследования.

В Белом доме обещают передать их семьям со всеми почестями.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Соглашение между Трампом и Ким Чен Ыном критикуют за недостаток конкретики относительно пунктов ее выполнения

"После стольких лет это будет выдающийся момент для многих семей. Спасибо, Ким Чен Ын", - написал Дональд Трамп в Twitter.

Передача останков - один из пунктов его договоренностей с Ким Чен Ыном, которые также включали свертывание ядерной программы Северной Кореи.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram