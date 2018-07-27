КНДР передала США останки солдат, погибших в Корейской войне
Северная Корея передала Соединенным Штатам останки нескольких американских бойцов, погибших во время Корейской войны 1950-х годов. Об этом во время личной встречи в июне договорились лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп.
Сообщается об останках 55 солдат, однако еще необходимо провести экспертизу, чтобы установить, что это действительно американские бойцы.
Самолетом их доставили на американскую военную базу в Южной Корее, где рейс встречал почетный караул.
Родственники погибших и пропавших без вести в Корейской войне более 60 лет ждут возвращения их останков на родину.
Американцы в Корее
Более 326 тыс. американских бойцов воевали на стороне Южной Кореи против коммунистического Севера, который поддерживали СССР и Китай, в 1950-1953 годах.
Тысячи из них погибли и тела более 5,3 тыс., как считается, остались на территории КНДР.
Среди них:
- узники лагерей пленных, многие из которых погибли из-за суровых условий зимой 1950 года;
- участники крупнейших сражений, в том числе в районах реки Чхончхонган и провинции Унсан;
- похороненные на временных кладбищах ООН - в 1954 году КНДР и Китай передали 3 тыс. останков с этих кладбищ, но другие похороненные остались на территории Северной Кореи;
- погибшие в демилитаризованной зоне, разделяющей Северную и Южную Кореи - там, как предполагают, могут находиться останки около тысячи американских солдат.
Между 1990-м и 2005 годом КНДР уже передала Соединенным Штатам 229 останков американских военных, но позже этот процесс прекратился из-за ухудшения отношений между странами в связи с северокорейской ядерной программой.
Ожидается, что останки бойцов, которые были переданы сейчас, прибудут в США 1 августа после их предварительного исследования.
В Белом доме обещают передать их семьям со всеми почестями.
"После стольких лет это будет выдающийся момент для многих семей. Спасибо, Ким Чен Ын", - написал Дональд Трамп в Twitter.
Передача останков - один из пунктов его договоренностей с Ким Чен Ыном, которые также включали свертывание ядерной программы Северной Кореи.