Колумбийская мафия охотится на собаку, нашедшую 10 тонн кокаина

Копірайт зображення COLOMBIAN POLICE

В Колумбии наркоторговцы установили вознаграждение за голову полицейской собаки, которая нашла рекордное количество наркотиков.

Из-за этого животное пришлось спрятать в безопасном месте.

По данным разведки, банда наркоторговцев "Урабенос" установила цену в 70 тыс. долларов за голову немецкой овчарки, которая накануне нашла 10 тонн кокаина.

Эту группировка считают самой мощной преступной организацией в Колумбии.

Овчарку по имени Сомбра перевели в аэропорт Боготы.

Именно это место для собаки считают безопасным, поскольку аэропорт находится за пределами влияния этой мафии.

По данным полиции, кроме тренера, животное сопровождают дополнительные офицеры, чтобы усилить безопасность при перемещении.

Наркоторговля в Колумбии

Шестилетняя Сомбра работала в портах на Атлантическом побережье, включая Турбо - город, из которого скоростными катерами, а иногда и подводными лодками, перевозят тонны кокаина в Центральную Америку и США.

Именно в этом порту собака нашла 5,3 тонны наркотиков, а затем еще 4 тонны, которые прятали в автомобильных частях, предназначенных для экспорта.

Значительную часть наркобизнеса контролирует местная преступная группировка "Урабенос", которая также известна как "клан Усуга" или "Гольф-клан".

Глава банды Дайро Антонио Усуга - один из самых разыскиваемых людей в Колумбии.

Копірайт зображення COLOMBIAN POLICE

Эта группировка не впервые предлагает денежное вознаграждение за убийство тех, кто стоит у них на пути.

В 2012 году правоохранители нашли листовки, в которых мафия предлагает 500 долларов каждому, кто убьет работника полиции.

Такая значительная сумма, которую предлагают за убийство Сомбры, свидетельствует о больших финансовых потерях для наркоторговцев от "услуги" собаки.

Сомбра начала работать в полицейской службе по борьбе с наркотиками еще щенком. На ее счету 245 арестов подозреваемых из-за найденных наркотиков.

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