Киев предупреждают о грозах: опять потопы?

Копірайт зображення Getty Images Image caption Мощные ливни накрыли Киев в среду, а в пятницу в столице снова прогнозируют дожди с грозами

Киевская городская администрация в пятницу предупреждает о грозах и вероятных подтоплениях.

"27 июля днем в столице ожидается гроза, возможны подтопления. Об этом предупредили в Украинском гидрометцентре", - говорится в сообщении КГГА.

А столичное Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций призывает остерегаться сильного ветра, плотно закрывать окна, держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними авто.

"В случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии", - добавляют представители ГСЧС.

Копірайт зображення УНИАН

А начальник управления по чрезвычайным ситуациям КГГА Роман Ткачук рассказал, что возможными укрытиями могут быть подземные переходы, хотя часть из них ранее затапливало из-за ливней.

"Согласно нормам гражданской защиты и государственным строительным нормам, неоднократно поднимался вопрос о наличии МАФов и торговых палаток в подземных переходах. Как руководитель я категорически против таких торговых сооружений в подземных переходах", - рассказал Роман Ткачук накануне.

"Конечно, когда начался дождь, мусор забил ливневые канализации и произошли подтопления", - добавил он.

Непогода по всей Украине

В ГСЧС предупреждают, что 27 июля грозы ожидаются по всей Украине.

Особенно это касается западных регионов.

"По данным Укргидрометцентра, в течение 27 июля в Карпатах и ​​Прикарпатье - сильные дожди, местами очень сильные дожди, град и шквалы 15-20 м/с", - отмечают в ГСЧС.

25 июля Киев накрыли мощные ливни. За несколько часов в городе выпала трехмесячная норма осадков.

Дожди парализовали столицу, затопили подземные переходы и автодороги сразу в нескольких районах.

А недалеко от станции метро "Почайна", на пересечении улиц Телиги и Кирилловской, частично обрушился мост, который как раз ремонтировали.

Последствия непогоды преодолевают до сих пор.

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