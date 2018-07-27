Православные МП съехались в Киев на крестный ход к годовщине Крещения Руси

Копірайт зображення УНИАН Image caption Крестный ход к годовщине Крещения Руси - ежегодное мероприятие, которое проводят разные конфессии в Украине. На фото - крестный ход УПЦ МП 2016

В пятницу верующие Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) съехались в Киев на крестный ход к 1030-летию Крещения Руси. Из-за этого перекрыли движение по части улиц в центре столицы.

Крестный ход УПЦ МП проходит на фоне переговоров о создании в Украине собственной независимой от Москвы и признанной православным миром церкви.

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Само мероприятие начнется в 13:00 - шествие пройдет от Владимирской горки (памятника Владимиру Крестителю) до Киево-Печерской лавры.

Перекрытый центр

Копірайт зображення УНИАН Image caption Ежегодно перекрывают центр для крестного хода УПЦ МП и УПЦ КП (фото 2016 года)

В КГГА сообщают, что в пятницу с 11:00 до 16:30 будет перекрыто движение по таким улицам:

ул. Трехсвятительская (от пл. Михайловской до пл. Европейской)

ул. Крещатик (от ул. Михайловской до пл. Европейской)

Владимирский спуск (от пл. Почтовой до пл. Европейской)

Парковая дорога (от аллеи Героев Крут до ул. Михаила Грушевского)

ул. Михаила Грушевского (от ул. Шелковичной до пл. Европейской).

Также изменились маршруты нескольких городских автобусов и троллейбусов, предупреждают в "Киевпастрансе".

Приезд верующих

Копірайт зображення news.church.ua Image caption В УПЦ МП заявили о блокировании приезда их верующих в Киев

В УПЦ МП утверждают, что в нынешнем крестном ходе примут участие "более 100 тысяч верующих".

Они начали прибывать в столицу с самого утра.

В то же время в УПЦ МП заявили о блокировании проезда для их верующих в Запорожской области.

Сначала "неизвестные" перекрыли путь для проезда девяти автобусам с паломниками. На месте инцидента была и полиция.

"Молодые люди, от которых явно чувствуется запах спиртного, оскорбляли и провоцировали верующих и священнослужителей", - говорится в сообщении Информационно-просветительского отдела УПЦ МП.

"Паломники в ответ продолжали совершать молитву. "С нами Бог! Есть и будет!" - было слышно на видео-стриме с места происшествия", - добавляют в УПЦ МП.

Впоследствии автобусы разблокировали и они поехали дальше.

Позже еще пять автобусов остановили в Запорожье - на этот раз, за по данным УПЦ МП, остановку требовали работники СБУ.

"Они заявили, что якобы поступило сообщение о минировании наших автобусов", - пишет Информационно-просветительский отдел УПЦ МП.

Около трех часов ночи эти автобусы также продолжили свое движение.

Усиленный режим работы полиции

Копірайт зображення Нацполиция

Киевская полиция перешла на усиленный режим работы. Там добавили, что готовы следить за безопасностью верующих и координируют службу с ГСЧС, СБУ и Нацгвардией.

"Мы не должны забывать, что на востоке нашего государства продолжаются военные действия с террористическими группировками РФ. И их задача - дестабилизировать обстановку на территории Украины любым образом. Поэтому должны полностью контролировать оперативную обстановку, немедленно реагировать на любые попытки и обеспечить безопасность наших людей", - отметил первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин.

В субботу, 28 июля, крестный ход к годовщине Крещения Руси планирует провести Украинская православная церковь Киевского патриархата.

В связи с этим также перекроют часть столичных улиц.

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