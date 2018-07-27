В Николаеве змея залезла в квартиру: кто стал жертвой?

Копірайт зображення ГУ ДСНС України у Миколаївській області

Змея залезла на балкон квартиры на первом этаже жилого дома в Николаеве, чтобы съесть попугая в клетке. Об этом сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Николаевской области.

Спасатели, которых вызвала хозяйка квартиры, поймали незваную гостью и передали в городской зоопарк.

Впрочем, попугая им спасти уже не удалось.

В Николаевском зоопарке рассказали ВВС News Украина, что найденная змея - сарматский полоз, который является типичным представителем степной фауны региона. Этот вид не ядовитый, а добывает пищу путем удушения жертвы.

На май-сентябрь обычно приходится период наибольшей активности змей, отмечают в ГСЧС.

Спасатели отметили, что змеи все меньше боятся людей и чаще заползают в квартиры.

Если вы увидели змею, не стоит подходить к ней и провоцировать ее, советуют они.

Рекомендуется медленно отойти от животного и вызвать спасателей.

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