В Николаеве змея залезла в квартиру: кто стал жертвой?
Змея залезла на балкон квартиры на первом этаже жилого дома в Николаеве, чтобы съесть попугая в клетке. Об этом сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Николаевской области.
Спасатели, которых вызвала хозяйка квартиры, поймали незваную гостью и передали в городской зоопарк.
Впрочем, попугая им спасти уже не удалось.
В Николаевском зоопарке рассказали ВВС News Украина, что найденная змея - сарматский полоз, который является типичным представителем степной фауны региона. Этот вид не ядовитый, а добывает пищу путем удушения жертвы.
На май-сентябрь обычно приходится период наибольшей активности змей, отмечают в ГСЧС.
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Спасатели отметили, что змеи все меньше боятся людей и чаще заползают в квартиры.
Если вы увидели змею, не стоит подходить к ней и провоцировать ее, советуют они.
Рекомендуется медленно отойти от животного и вызвать спасателей.