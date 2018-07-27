Трамп "знал о встрече" своих советников с россиянами - экс-адвокат

Копірайт зображення Reuters Image caption Майкл Коэн заявил, что он был в комнате, когда Трампу сказали о встрече с россиянами

Бывший адвокат Дональда Трампа рассказал, что его экс-клиент заранее знал о встрече между своими советниками и российской делегацией, которая предложила помочь его президентской кампании. Об этом пишут в американских СМИ.

Майкл Коэн утверждает - он лично присутствовал на встрече Дональда Трампа с его старшим сыном, во время которой он рассказал отцу о встрече.

Как сообщают, теперь Коэн хочет свидетельствовать об этом в ходе расследования спецслужб о возможном российском вмешательстве в выборы.

Сам Трамп в течение года отрицал, что знал о встрече.

Она состоялась в Трамп Тауэр. На переговорах присутствовали сын Дональда Трампа, его зять Джаред Кушнер, тогдашний глава предвыборного штаба Пол Манафорт, и влиятельная российская юрист Наталья Весельницкая.

Встречу организовали после того, как российский посредник обратился к Трампу-младшему и пообещал предоставить материалы, которые бы помогли скомпрометировать Хиллари Клинтон - кандидата от Демократической партии на президентских выборах 2016 года.

Как пишут CNN и NBC, у Коэна нет аудиозаписей, чтобы подтвердить собственные высказывания, однако от готов отстаивать их во время расследования российского вмешательства в выборы.

Из друзей во враги

Майкл Коэн превращается в опасного противника для президента США, рассказывает Джон Сопел, североамериканский редактор BBC News.

Дональд Трамп-младший и президентский зять Джаред Кушнер оба свидетельствовали - первый перед Конгрессом, второй - перед специальной комиссией - о том, что президент ничего не знал о встрече до момента, когда начали появляться ее подробности.

Но до сих пор остается непонятным - может ли Коэн чем-то подтвердить свои обвинения. Поэтому новый адвокат Трампа Руди Джулиани назвал Коэна "патологическим лжецом".

Майкл Коэн до последнего говорил - готов под пули ради Трампа. И теперь, судя по всему, - сам наставляет ружье на Трампа.

В ответ на упреки новый адвокат Трампа Руди Джулиани в комментарии для NBC назвал Коэна "таким, который не пользуется доверием".

"Это неправда", - заявил Джулиани.

"Почему вы ожидаете, что кто-то вроде Коэна скажет правду? Адвокат, записывающий на пленку разговоры собственного клиента - это неблагонадежный адвокат".

Его комментарий касается сообщений о том, что Коэн тайно записывал разговоры президента о выплатах бывшей модели "Плейбоя".

Сообщают, что записи нашли во время обыска, который ФБР провела в доме Коэна в Нью-Йорке.

Трамп настаивает, что он не сделал ничего плохого и говорит, что такая запись была бы "абсолютно неслыханной и, возможно, незаконной".

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