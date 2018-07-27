Шествие в честь годовщины крещения Руси в фото

  • 27 июля 2018

Крестный ход верующих УПЦ Московского патриархата, посвященный 1030-летию крещения Руси, проходит спокойно, без нарушений, сообщила полиция.

"Ситуация контролируется. Достаточное количество полицейских обеспечивает публичную безопасность. Нарушений общественного порядка не было", - заявил руководитель патрульной полиции Александр Фацевич.

Количество участников шествия предварительно оценивается в около 20 000.
Image caption Ход УПЦ МП начался возле памятника Владимиру-крестителю

Шествие началось на Владимирской горке возле памятника Владимиру-крестителю, где состоялся молебен, который возглавил глава УПЦ МП Онуфрий.

В нем приняли участие депутаты от фракции "Опоблок", а также внефракционный депутат и экс-спикер Владимир Литвин.

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Image caption В шествии УПЦ МП приняли участие и ряд украинских политиков

Как говорится в сообщении Информационно-просветительского отдела УПЦ МП, у поклонного креста на улице Грушевского состоялся молебен "за упокой душ погибших в трагических событиях февраля 2014".

Затем верующие прошли по центру Киева до Печерской Лавры, где состоится всенощное бдение.

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Image caption Верующие УПЦ МП шли не только с украинскими флагами

Из-за шествия в центре Киева в 16-30 перекрыли такие улицы:

  • ул. Трехсвятительская (от пл. Михайловской до пл. Европейской).
  • Владимирский спуск (от пл. Почтовой до пл. Европейской).
  • Парковая дорога (от аллеи Героев Крут до ул. Михаила Грушевского).
  • ул. Михаила Грушевского (от ул. Шелковичной до пл. Европейской).

В субботу шествие, посвященное годовщине Крещения, проведет Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП).

Это шествие будет проходить от Владимирского собора через Владимирскую улицу к Владимирской горке.

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Торжественные шествия двух православных церквей происходят на фоне переговоров о создании в Украине собственной независимой от Москвы и признанной православным миром церкви.

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Image caption Из-за Крестного хода центр Киева перекрыт

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