Шествие в честь годовщины крещения Руси в фото

Крестный ход верующих УПЦ Московского патриархата, посвященный 1030-летию крещения Руси, проходит спокойно, без нарушений, сообщила полиция.

"Ситуация контролируется. Достаточное количество полицейских обеспечивает публичную безопасность. Нарушений общественного порядка не было", - заявил руководитель патрульной полиции Александр Фацевич.

Количество участников шествия предварительно оценивается в около 20 000.

Image caption Ход УПЦ МП начался возле памятника Владимиру-крестителю

Шествие началось на Владимирской горке возле памятника Владимиру-крестителю, где состоялся молебен, который возглавил глава УПЦ МП Онуфрий.

В нем приняли участие депутаты от фракции "Опоблок", а также внефракционный депутат и экс-спикер Владимир Литвин.

Копірайт зображення UNIAN Image caption В шествии УПЦ МП приняли участие и ряд украинских политиков

Как говорится в сообщении Информационно-просветительского отдела УПЦ МП, у поклонного креста на улице Грушевского состоялся молебен "за упокой душ погибших в трагических событиях февраля 2014".

Затем верующие прошли по центру Киева до Печерской Лавры, где состоится всенощное бдение.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Верующие УПЦ МП шли не только с украинскими флагами

Из-за шествия в центре Киева в 16-30 перекрыли такие улицы:

ул. Трехсвятительская (от пл. Михайловской до пл. Европейской).

Владимирский спуск (от пл. Почтовой до пл. Европейской).

Парковая дорога (от аллеи Героев Крут до ул. Михаила Грушевского).

ул. Михаила Грушевского (от ул. Шелковичной до пл. Европейской).

В субботу шествие, посвященное годовщине Крещения, проведет Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП).

Это шествие будет проходить от Владимирского собора через Владимирскую улицу к Владимирской горке.

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Торжественные шествия двух православных церквей происходят на фоне переговоров о создании в Украине собственной независимой от Москвы и признанной православным миром церкви.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Из-за Крестного хода центр Киева перекрыт

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