Шествие в честь годовщины крещения Руси в фото
Крестный ход верующих УПЦ Московского патриархата, посвященный 1030-летию крещения Руси, проходит спокойно, без нарушений, сообщила полиция.
"Ситуация контролируется. Достаточное количество полицейских обеспечивает публичную безопасность. Нарушений общественного порядка не было", - заявил руководитель патрульной полиции Александр Фацевич.
Количество участников шествия предварительно оценивается в около 20 000.
Шествие началось на Владимирской горке возле памятника Владимиру-крестителю, где состоялся молебен, который возглавил глава УПЦ МП Онуфрий.
В нем приняли участие депутаты от фракции "Опоблок", а также внефракционный депутат и экс-спикер Владимир Литвин.
Как говорится в сообщении Информационно-просветительского отдела УПЦ МП, у поклонного креста на улице Грушевского состоялся молебен "за упокой душ погибших в трагических событиях февраля 2014".
Затем верующие прошли по центру Киева до Печерской Лавры, где состоится всенощное бдение.
Из-за шествия в центре Киева в 16-30 перекрыли такие улицы:
- ул. Трехсвятительская (от пл. Михайловской до пл. Европейской).
- Владимирский спуск (от пл. Почтовой до пл. Европейской).
- Парковая дорога (от аллеи Героев Крут до ул. Михаила Грушевского).
- ул. Михаила Грушевского (от ул. Шелковичной до пл. Европейской).
В субботу шествие, посвященное годовщине Крещения, проведет Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП).
Это шествие будет проходить от Владимирского собора через Владимирскую улицу к Владимирской горке.
Торжественные шествия двух православных церквей происходят на фоне переговоров о создании в Украине собственной независимой от Москвы и признанной православным миром церкви.