Варфоломей передал Порошенко послание. В нем говорится об автокефалии

Копірайт зображення Прес-служба президента України Image caption Варфоломей передал Порошенко послание по случаю годовщины крещения Руси

Вселенский патриарх Варфоломей I передал Петру Порошенко послание. В нем речь идет о единстве украинского православия и будущуей автокефалии.

Это произошло на встрече делегации Вселенского патриархата с руководством Украины 27 июля. Видео события администрация украинского президента выложила в Facebook.

Представители Константинополя прибыли в Киев для участия в праздничных мероприятиях по случаю 1030-летия крещения Руси.

Петр Порошенко поблагодарил Вселенского патриархата за позицию в украинском вопросе и заявил, что ожидает томос.

Представитель делегации Константинополя передал президенту послание от имени Варфоломея.

В нем Вселенский патриарх говорит: "Великая святая мать-церковь Христова, имея большую опеку и попечительство о своей любимой дочери митрополии Киевской, всегда действовала для ее духовной пользы и развития, защиты идентичности украинского народа".

"И в эти свои ответственные времена она взяла на себя инициативу восстановить единство православных верующих Украины с конечной целью - подарить украинской церкви автокефалию", - говорится в послании.

Петр Порошенко на встрече поблагодарил "за твердость, которую демонстрирует его Святейшество в отношении Украины".

"Мы, ваше Высокое преосвященство, ждем томос, ждем решения нашей матери-церкви, ждем решения синода", - сказал президент.

В Украине 27 и 28 июля проходят массовые мероприятия по случаю годовщины крещения Киевской Руси.

Image caption Крестный ход верующих УПЦ Московского патриархата, посвященный 1030-летию крещения Руси. 27 июля 2018 год

В пятницу верующие Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) приехали в Киев на крестный ход.

А в субботу пройдут мероприятия с участием руководства страны.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram