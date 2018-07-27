Варфоломей передал Порошенко послание. В нем говорится об автокефалии
Вселенский патриарх Варфоломей I передал Петру Порошенко послание. В нем речь идет о единстве украинского православия и будущуей автокефалии.
Это произошло на встрече делегации Вселенского патриархата с руководством Украины 27 июля. Видео события администрация украинского президента выложила в Facebook.
Представители Константинополя прибыли в Киев для участия в праздничных мероприятиях по случаю 1030-летия крещения Руси.
Петр Порошенко поблагодарил Вселенского патриархата за позицию в украинском вопросе и заявил, что ожидает томос.
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Представитель делегации Константинополя передал президенту послание от имени Варфоломея.
В нем Вселенский патриарх говорит: "Великая святая мать-церковь Христова, имея большую опеку и попечительство о своей любимой дочери митрополии Киевской, всегда действовала для ее духовной пользы и развития, защиты идентичности украинского народа".
"И в эти свои ответственные времена она взяла на себя инициативу восстановить единство православных верующих Украины с конечной целью - подарить украинской церкви автокефалию", - говорится в послании.
Петр Порошенко на встрече поблагодарил "за твердость, которую демонстрирует его Святейшество в отношении Украины".
"Мы, ваше Высокое преосвященство, ждем томос, ждем решения нашей матери-церкви, ждем решения синода", - сказал президент.
В Украине 27 и 28 июля проходят массовые мероприятия по случаю годовщины крещения Киевской Руси.
В пятницу верующие Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) приехали в Киев на крестный ход.
А в субботу пройдут мероприятия с участием руководства страны.