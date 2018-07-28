Умер российский писатель Войнович, который поддерживал Савченко и Сенцова

Копірайт зображення Getty Images Image caption Владимир Войнович в 1981 году

Советский и российский писатель Владимир Войнович умер на 86-м году жизни от сердечного приступа. О его смерти сообщили в социальных сетях сразу несколько родственников и друзей.

Владимир Войнович родился в 1932 году в Таджикской ССР. Печататься он начал в журнале "Новый мир", опубликовав там в 29 лет первую повесть. Кроме того, он написал песню "Я верю, друзья, караваны ракет ...", которая принесла ему по-настоящему широкую известность. Однако в конце 1960-х годов Владимир Войнович стал активным участником правозащитного движения и попал в немилость к советской власти.

Копірайт зображення УНІАН Image caption Владимир Войнович в Киеве в 2014 году представил украинский перевод своей книги об Иване Чонкине

Его самое известное произведение - трилогия "Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина" - на Западе был официально издан раньше, чем в СССР, где распространялся только как самиздат.

В 1980 году Войновича выслали из СССР, а год спустя лишили советского гражданства. Гражданство вернули только в 1990 году, после чего и сам писатель, живший в США, вернулся в Россию.

Кроме "Жизни и необычайных приключений солдата Ивана Чонкина" к числу наиболее известных произведений Войновича советского периода относятся футуристический сатирический роман "Москва 2042", а также повести "Шапка" и "Два товарища".

"Чонкин" и обе повести были экранизированы.

Уже после распада СССР Владимир Войнович написал и опубликовал повесть "Монументальная пропаганда" и автобиографический роман "Автопортрет. Роман моей жизни".

Также по возвращении в Россию он продолжил заниматься правозащитной деятельностью и занимал активную политическую позицию.

Он подписал письмо в поддержку телеканала НТВ в 2001 году, против военных действий в Чечне в 2003 году, а также в поддержку заключенной тогда в РФ украинской военной Надежды Савченко в 2015 году и украинского режиссера Олега Сенцова - в 2018 году.

"Люди так устроены, что иногда смерть одного человека поражает их больше, чем гибель сотен на поле боя", - писал Владимир Войнович в открытом письме к Путину по поводу Надежды Савченко, которая тогда голодала в российской тюрьме.

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