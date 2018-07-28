Крестный ход Киевского патриархата с желто-синими флагами и скандированием "Слава Украине"

Image caption Многие люди с желто-синими флагами

В субботу в Киеве проходит крестный ход Украинской православной церкви Киевского патриархата.

В нем принимают участие десятки тысяч верующих, президент Украины Петр Порошенко, предстоятель УПЦ КП патриарх Филарет, делегация Вселенского патриархата, а также ряд министров и политиков.

Шествие направилось от Владимирского собора, где прошел молебен, до Владимирской горки.

Как сообщает корреспондент ВВС News, во время движения участники шествия скандировали "Слава Украине - героям слава", а также пели песню "Ой у лузі червона калина" - гимн Украинских сечевых стрельцов.

Многие держат желто-синие государственные флаги. Видны также красно-черные флаги.

По предварительным данным СМИ, в шествии принимают участие более 20 тысяч прихожан ( по другим данным - 55 тысяч) и около 5 тысяч священников. Полиция свои подсчеты пока не обнародовала.

Из-за шествия перекрыли несколько улиц в центре Киева.

Накануне состоялось также шествие Украинской православной церкви Московского патриархата, к которому также присоединились десятки тысяч верующих.

По данным полиции, серьезных нарушений не произошло, хотя задержали нескольких противников шествия.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram