Порошенко пообещал не вмешиваться в дела церкви, и "обрубить щупальца" агрессора

Копірайт зображення Адміністрація президента Image caption Накануне делегация Вселенского патриархата передала президенту Петру Порошенко послание по случаю годовщины крещения Руси, в котором говорится о единстве украинского православия и будущей автокефалии

Президент Петр Порошенко заявил, что украинская власть не будет вмешиваться во внутренние дела православной церкви и не позволит этого делать другим. Об этом он заявил во время выступления, посвященного 1030-й годовщине Крещения Руси.

"Власть не будет вмешиваться в сугубо внутренние церковные дела. Однако и другим не позволит этого делать. Потому и считаю крайне необходимым обрубить все щупальца, которыми внутри нашего государственного организма орудует страна-агрессор", - подчеркнул Петр Порошенко.

"Эта ситуация - угроза национальной безопасности Украины, что просто обязывает нас действовать. Автокефалия - это вопрос нашей независимости. Это - вопрос нашей национальной безопасности. Это - вопрос мировой геополитики", - добавил Петр Порошенко.

В январе 2018 года украинский парламент признал Россию "государством-агрессором".

Крестные ходы

В воскресенье в Киеве проходит крестный ход, организованный Украинской православной церковью Киевского патриархата.

Процессия двигалась от Владимирского собора через Владимирскую улицу к Владимирской горке.

А накануне в украинской столице состоялся аналогичный ход Украинской православной церкви Московского патриархата.

Копірайт зображення УНІАН Image caption В шествии УПЦ МП приняли участие ее предстоятель и ряд украинских политиков

На нем собрались около 20 000 верующих из разных регионов Украины, а также ряд политиков, в частности от "Оппозиционного блока".

Порядок поддерживали более 5 тысяч правоохранителей. По данным полиции, серьезных нарушений не произошло.

Копірайт зображення УНІАН Image caption Серьезных нарушений не произошло

"Был незначительный инцидент, когда трех человек задержали. Полиция отреагировала соответствующим образом", - отметил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.

Все эти мероприятия проходят на фоне переговоров о создании в Украине собственной независимой от Москвы и признанной православным миром церкви.

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