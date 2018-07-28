Порошенко пообещал не вмешиваться в дела церкви, и "обрубить щупальца" агрессора
Президент Петр Порошенко заявил, что украинская власть не будет вмешиваться во внутренние дела православной церкви и не позволит этого делать другим. Об этом он заявил во время выступления, посвященного 1030-й годовщине Крещения Руси.
"Власть не будет вмешиваться в сугубо внутренние церковные дела. Однако и другим не позволит этого делать. Потому и считаю крайне необходимым обрубить все щупальца, которыми внутри нашего государственного организма орудует страна-агрессор", - подчеркнул Петр Порошенко.
- Крестный ход Киевского патриархата с желто-синими флагами и скандированием "Слава Украине"
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"Эта ситуация - угроза национальной безопасности Украины, что просто обязывает нас действовать. Автокефалия - это вопрос нашей независимости. Это - вопрос нашей национальной безопасности. Это - вопрос мировой геополитики", - добавил Петр Порошенко.
В январе 2018 года украинский парламент признал Россию "государством-агрессором".
Крестные ходы
В воскресенье в Киеве проходит крестный ход, организованный Украинской православной церковью Киевского патриархата.
Процессия двигалась от Владимирского собора через Владимирскую улицу к Владимирской горке.
А накануне в украинской столице состоялся аналогичный ход Украинской православной церкви Московского патриархата.
На нем собрались около 20 000 верующих из разных регионов Украины, а также ряд политиков, в частности от "Оппозиционного блока".
Порядок поддерживали более 5 тысяч правоохранителей. По данным полиции, серьезных нарушений не произошло.
"Был незначительный инцидент, когда трех человек задержали. Полиция отреагировала соответствующим образом", - отметил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.
Все эти мероприятия проходят на фоне переговоров о создании в Украине собственной независимой от Москвы и признанной православным миром церкви.