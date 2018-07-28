Сентябрь без соцсетей: пользователей призывают сесть на цифровую диету

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Сторонников соцсетей поощряют "вернуть контроль над своей жизнью" и на целый месяц прекратить листать ленту новостей в соцсетях.

Королевский союз общественного здоровья (RSPH) инициировал "Сентябрь без соцсетей" для пользователей Facebook, Instagram, Twitter и Snapchat.

Британские специалисты убеждены, что отказ от соцсетей может положительно повлиять на сон, отношения и общее состояние здоровья, в частности, на психику.

Кампания призывает тех, кто не может оторваться от мобильных телефонов, на некоторое время отказаться от них, или по крайней мере, меньше сидеть в соцсетях.

Половина пользователей в возрасте 18-34 года считают, что полный отказ от них на месяц хорошо повлияет на их сон и отношения в реальном мире, выяснило исследование, проведенное RSPH.

Почти половина опрошенных (47%) считает, что это окажет положительное влияние на их психическое здоровье.

Онлайн без перерыва

Марианна Бландеймер, Эмма Джексон и Рианна Перри не представляют своей жизни без Snapchat и Instagram.

"Это продолжается без перерыва. Я сразу захожу онлайн, как только просыпаюсь. Такое ощущение, что надо все время следить за тем, что обсуждают другие, - рассказывает 15-летняя Рианна. - Иногда мне кажется, будто я - рабыня телефона. Просто не могу оторваться от просмотра фильма".

В сентябре жительница пригорода Манчестера хочет попробовать отказаться от соцсетей по вечерам.

Копірайт зображення RSPH Image caption Слева направо: Эмми Джексон, Рианна Перри и Марианн Бландеймер хотят попробовать меньше сидеть в соцсетях в сентябре.

Ее подруга Эмма признается, что также всегда носит с собой телефон. "Думаю, я действительно слишком много им пользуюсь, но это привычка. Это точно отвлекает от всего остального", - рассказала ВВС 14-летняя девочка.

Эмма не уверена, что сможет отказаться от соцсетей полностью, но намерена попытаться не сидеть в них, когда приходит домой из школы.

Марианне удалось отказаться от соцсетей во время сдачи экзаменов.

"Сначала это было странно, но поскольку я была очень занята, это было не страшно, - рассказала 16-летняя британка. - В онлайн идешь, когда тебе скучно".

В сентябре Марианна идет в шестой класс. В Британии ученикам шестого класса разрешено носить с собой телефон, но девушка решила им не пользоваться.

"Потерял контроль"

42-летний комедийный актер Рассел Кейн признался, что из-за интернет-зависимости ему пришлось обратиться к психологу.

В своем подкасте на сайте Joe.co.uk он рассказал, что провел шесть встреч с психотерапевтом по поводу интернет-зависимости, поскольку это начало негативно влиять на его жизнь.

Копірайт зображення PA Image caption Рассел Кейн - британский комик

"Скажем, я возвращался с выступления в воскресенье утром, когда в гости приезжала вся моя семья, и я говорил, что пойду переодеться", - рассказал комик.

"Но я шел вовсе не переодеваться. Я просто хотел обновить свои соцсети и провести несколько минут в телефоне, - признался Кейн. - Я потерял контроль над пользованием этим устройством".

Ширли Крамер из Королевского союза общественного здоровья говорит, что у соцсетей есть "огромный потенциал положительно влиять на психологическое и общее состояние здоровья", поскольку они помогают поддерживать связь с другими людьми.

Однако многим молодым людям их влияние может навредить.

В своем отчете союз предостерегает, что социальные сети могут вызвать проблемы с психикой. Главными виновниками специалисты назвали Snapchat и Instagram.

Не готовы отказаться полностью?

Полный отказ от социальных сетей для многих может показаться непосильным. Но у кампании есть несколько советов, чтобы уменьшить вредную привычку.

• Делайте перерыв от соцсетей во время любых мероприятий или встреч.

• Не пользуйтесь сетями после 18:00.

• Не проверяйте собственные аккаунты в соцсетях во время учебы или работы.

• Избегайте соцсетей в спальне.

Среди других инициатив Королевского союза общественного здоровья - "Сухой январь" и "Стоп-октябрь", призванные уменьшить употребление алкоголя и курение.

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