В Калифорнии бушуют "огненные торнадо": тысячи людей убегают

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Ваше устройство не поддерживает воспроизведение Лесные пожары на Корсике: ночные кадры

Масштабный пожар на севере Калифорнии стал причиной гибели двух пожарных и вынудил десять тысяч людей покинуть их дома.

Сильные ветры в округе Шаста и пожары сформировали настоящие "огненные торнадо", которые вырывают деревья и опрокидывают автомобили, сообщают представители властей.

Пожар, который называют Carr fire, уничтожил не менее 500 зданий и угрожает еще тысячам.

Пожар начался в понедельник и захватил территорию около 194 кв. км - это больше, чем площадь Сан-Франциско.

Копірайт зображення ВВС Image caption Огненные вихри, зафиксированные в штате Аризона

"Мы видим огненные вихри, их можно описать как торнадо", - сообщил журналистам руководитель по противопожарной защите Калифорнии Кен Пимлотт.

По его словам, огонь выкорчевывал деревья, поднимал машины.

Три человека считаются пропавшими без вести.

Что такое "огненные торнадо"?

Огненные вихри, также известные как "огненные торнадо", это вихревые движения воздуха, огня и пепла.

Такие торнадо образуются, когда, поднимаясь, горячий воздух начинает вращаться и образует вихрь, который собирает на своем ходу горящие частицы растений.

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Вихри продолжаются как правило всего несколько минут, но они могут быть очень опасными, так как движутся очень быстро.

В высоту такие "огненные торнадо" могут достигать десятки метров и иметь чрезвычайно высокую температуру.

Свои дома были вынуждены покинуть около 37 тысяч жителей.

Местная жительница Лиз Уильямс и ее двое детей застряли по дороге в машине, когда бежали от огня. В конце концов они оставили авто и побежали пешком.

"Я никогда не видела в своей жизни ничего подобного, было очень страшно", - сказала она агентству АР.

Carr fire - один из почти 90 крупных пожаров, которые бушуют сейчас в США, согласно информации Национального агентства по борьбе с пожарами.

Пожары очень распространены в Калифорнии во время долгого и жаркого лета.

Власти предупреждают, что разрушительные природные пожары, вызванные изменением климата, стали "новыми нормами". Крупные пожары отныне прогнозируют почти каждый год.

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