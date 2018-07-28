"Нацдружины" подрались с полицией из-за застройки в Киеве
"Национальные дружины" и партия "Национальный корпус" заявляют о том, что полиция избила и задержала нескольких их активистов во время акции против застройки в районе киевских Осокорков.
В полиции говорят - "дружинники" хулиганили и ломали строительный забор. За это задержали двух активистов, на которых оформили протокол и отпустили.
Конфликт
Представитель "Национального корпуса" Роман Чернышев рассказал BBC News Украина, что к активистам "азовского движения" и "Нацдружин" обратились жители Осокорков за помощью в противодействии незаконной, по их мнению, застройке на месте озер.
Там, как утверждают местные жители, вместо экопарка застройщик планирует возвести несколько многоэтажек.
Конфликт тянется уже некоторое время, его рассматривают в суде. Застройщик настаивает на законности своих действий.
В субботу, рассказал Роман Чернышев, "Нацдружины" планировали осуществлять "физическую защиту людей, которые пришли разрушить забор" на месте предполагаемого строительства.
При этом, как утверждают в "Нацдружинах", забор пытались поломать только местные жители, а "дружнники" появились только для обеспечения их безопасности в случае появления так называемых "титушек".
В то же время туда прибыли несколько десятков полицейских спецназовцев.
Произошла драка, в результате которой были избиты несколько и задержаны двое активистов, говорят в "Нацдружинах".
Відео конфликта Роман Чернышев обнародовал в Facebook.
"Если бы полиция не вмешивалась, то забор поломали бы, и мирная акция, как она и задумывалась, закончилась бы и все разошлись", - говорит Роман Чернышев.
Он также настаивает, что полиция применила слезоточивый газ и избила народного депутата Олега Петренко.
Последний в комментарии BBC News Украина заявил, что полиция забрызгала его слезоточивым газом и ударила в затылок.
На видео видно, как депутат разговаривает с полицейскими и просит: "Просто отпустите ребят и все уйдут".
Один из полицейских объясняет, что активиста задержали "за нарушение общественного порядка".
"Не надо было быть продажной мразью и такое вытворять", - обратился Олег Петренко к командиру правоохранителей.
По словам Романа Чернышева, одного из задержанных отпустили почти сразу, но двух доставили в Дарницкое управление МВД.
Впоследствии туда прибыли несколько десятков активистов, после чего остальных задержанных также отпустили.
В "Нацдружинах" говорят, что несколько их участников получили травмы в результате конфликта с полицейскими.
Позиция полиции
Пресс-офицер Дарницкого отдела полиции подтвердила BBC News Украина, что из-за инцидента были задержаны два человека.
В отношении них открыли производство по статье о хулиганстве, после чего отпустили.
"Туда прибыло спецподразделение, ведь они совершали хулиганство - ломали забор", - рассказала пресс-офицер.
Она также опровергла то, что полицейские били активистов "Нацдружин" или народного депутата.