Море людское и "щупальцы агрессора": как в Киеве праздновали день Крещения

В Киеве отпраздновали 1030-летие крещения Киевской Руси. После УПЦ МП свой крестный ход провела УПЦ КП. На улицах кричали "Слава Украине", держали зонты, флаги, и молились за украинскую поместную православную церковь.

Утром официальные мероприятия состоялись на Владимирской горке, где в присутствии представителей многих церквей президент Петр Порошенко заявил, что не позволит другим вмешиваться в церковные дела Украины, пообещав "обрубить все щупальца", которыми "орудует страна-агрессор".

Копірайт зображення unian Image caption Во время шествия УПЦ КП было много национальных флагов

После этого состоялась литургия во Владимирском соборе, откуда верующие, священники, президент Петр Порошенко с женой и политики прошли до памятника князю Владимиру на Владимирской горке.

Крестный ход в субботу, 28 июля, провели Украинская православная церковь Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь. Накануне свою акцию организовала Украинская православная церковь Московского патриархата.

Копірайт зображення unian Image caption Президент и руководитель УПЦ КП патриарх Филарет возглавляли крестный ход

Оценки количества участников шествия значительно разнятся. По данным полиции, в акции приняли участие около 65 тысяч человек. По предварительным данным СМИ - более 20 тысяч прихожан и около 5 тысяч священников.

Копірайт зображення ВВС

В то же время руководитель информационного управления УПЦ-КП архиепископ Евстратий (Зоря) заявил, что в мероприятии приняли участие до 150 тысяч прихожан. "До 150 тысяч или больше верующих - море людское трудно было сосчитать", - написал Евстратий (Зоря) в Facebook.

В Киев прибыли более тысячи автобусов с верующими, сообщили в полиции.

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Ситуация в городе была спокойной, заверили правоохранители. Перед акцией, ради которой перекрыли ряд центральных улиц, маршрут шествия проверили взрывотехники и кинологи.

Как сообщал корреспондент BBC News, во время движения участники крестного хода скандировали "Слава Украине - героям слава!", а также пели песню "Ой у лузі червона калина" - гимн Украинских сечевых стрельцов. Держали желто-синие государственные флаги. Видны были также красно-черные флаги.

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Завершился ход на Владимирской горке, где провели молебен за Украину и за украинскую поместную православную церковь.

В то же время часть верующих, которые шли во второй части колонны, остановили и не пустили в парк, закрыв подходы на Владимирскую горку металлическими заборами, сообщает "Интерфакс-Украина". Правоохранители пообещали пропустить паломников позже.

Копірайт зображення unian Image caption Возле Михайловского собора установили экраны, где транслировали события на Владимирской горке

Часть духовенства, узнав, что людей из их приходов не пускают в парк, ушли с горки, не дождавшись окончания события. При этом они выражали недовольство действиями правоохранителей.

После мероприятий сотрудники Управления госохраны убрали заграждения, и на Владимирскую горку смогли пройти прихожане.

"Автокефалия - вопрос безопасности"

В субботу утром возле памятника Владимиру Крестителю состоялась официальная церемония, посвященная годовщине Крещения Руси с участием представителей духовенства, политиков, общественных деятелей.

Копірайт зображення unian Image caption В мероприятиях на Владимирской горке приняли участие представители многих церквей. На фото глава Украинской греко-католической церкви Святослав (Шевчук) и президент Петр Порошенко

Президент Петр Порошенко заявил, что украинская власть не будет вмешиваться во внутренние дела православной церкви, и не позволит этого делать другим.

Копірайт зображення unian Image caption Представитель Вселенского патриарха Варфоломея митрополит Галльский Эммануил, первый слева, и предстоятель Украинской православной церкви МП митрополит Онуфрий

"Власть не будет вмешиваться в сугубо внутренние церковные дела. Однако и другим не позволит этого делать. Поэтому считаю крайне необходимым обрубить все щупальцы, которыми внутри нашего государственного организма орудует страна-агрессор", - подчеркнул Петр Порошенко.

Копірайт зображення Dronarium Украина Image caption 27 июля тысячи людей собрал крестный ход УПЦ МП

"Эта ситуация - угроза национальной безопасности Украины, что просто обязывает нас действовать. Автокефалия - это вопрос нашей независимости. Это - вопрос нашей национальной безопасности. Это - вопрос мировой геополитики", - добавил Петр Порошенко.

Копірайт зображення Dronarium Украина Image caption Крестный ход УПЦ МП тоже прошел спокойно, без нарушений

А представитель вселенского патриарха Варфоломея митрополит Галльский Эммануил подтвердил, что Вселенский патриархат начал процедуру предоставления украинской церкви автокефалии еще в апреле.

"Вселенский патриарх не может оставаться слепым и глухим к обращениям, повторяющимся более четверти века. Чада украинской церкви и ее проводники имеют право на свое место среди церквей", - рассказал митрополит Эммануил.

"Материнская церковь уже приняла решение, и я хочу сказать, что это произошло 19 апреля, - начать процедуру для достижения окончательной цели - предоставления автокефалии Украинской православной церкви", - подчеркнул представитель вселенского патриарха.

Русская православная церковь и УПЦ МП официально выступают против предоставления такой автокефалии и предупреждают, что она может усилить раскол между православными в Украине.

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